Eesti laskesuusakoondise peatreener avaldas segateate koosseisu

Eesti segateatenelikusse kuuluvad Rene Zahkna, Kristo Siimer, Tuuli Tomingas ja Regina Ermits. Koondise peatreeneri Stefan Lindingeri sõnul tehti valik eelmisel nädalal Saksamaal Arberis toimunud IBU karikaetapi põhjal, kus naiskonna parimate tulemuste eest hoolitsesid Tomingas ja Ermits.

"See otsus sündis viimaste nädalate pealt ja IBU karikasarja tulemuste põhjal. Tundsime teistes suuremat ebakindlust ja seepärast valisime Regina ankrurolli," selgitas Lindinger.

Millised on Eesti koondise eesmärgid MM-il? "Kõigepealt on meil väga hea meel siin olla ja seda huvitavat võistlust alustada. Ilmastikutingimused saavad olema keerulised, ent ausalt öeldes võib see meile olla hea. Meil on alati võimalusi tuule ja vihmaga.

Meie tugevaima ehk Tuuli puhul võiksime rahul olla kohtadega 15 või 20 parema hulgas. Samas võib laskesuusatamises palju juhtuda. Nägime ka Anterselvas, et ta oli väga ees ja siis juhtus ebaõnn laskmises. Juhtuda võib palju mõlemas suunas. Kui me suudame oma ettevalmistuse realiseerida, siis peaksid tulemused olema positiivsed," sõnas austerlane.

Teatesõitudes sihitakse kohti esikümnes. "Me teame, et meil pole alati täiskomplekti võrdsete suusatajatega. Meil on nõrgemad lülid, ent peame olema positiivsed. Oleme hooti olnud MK-sarjas headel positsioonidel sõidu käigus. Oleme olnud esikümnes ja oleksime sellega ka siin rahul nagu Anterselvas," lisas Lindinger.

Eesti osaleb MM-il koondisega, kuhu kuuluvad Tuuli Tomingas, Susan Külm, Regina Ermits, Hanna-Brita Kaasik, Johanna Talihärm, Rene Zahkna, Kristo Siimer, Raido Ränkel ning teatesõidus Jakob Kulbin.

Kõiki ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR-i spordiportaalis ja sõltuvalt päevast kas ETV-s või ETV2-s. Otseülekanne kolmapäevasest segateatesõidust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.00.