Eesti laskesuusatajatest linastub koduse MM-i eel dokumentaalfilm

"Meie esimesed võtted olid 2021. aasta sügisel, veel täiesti koroonaajal ja lõpetame olümpiahooaja ning OM-ile järgneva Eesti [MK-etapiga]. See on jälgiv dokk ja jälgiv dokk tahab aega. See on ponnistuste lugu, teekonna lugu. Teame spordidokke, mis räägivad sportlastest, kes on tipus ja küsivad, kuidas nad sinna jõudsid. Meie näitame teekonda, püüdlust tippu; seda eesmärki, mis sportlastel on: saada võib-olla üheks hetkeks maailma parimaks," rääkis Keil Anterselva MK-etapil ERR-ile.

"Kui minna filosoofiliseks, siis laskesuusatamine on mudel. Sul on 35 minuti jooksul võimalik kõik 20 korda tuksi keerata, 20 korda võimalus uuesti püsti tõusta. Sul on rohkem võimalusi ebaõnnestuda, aga olulised on need hetked, kui sa ennast püsti korjad ja edasi lähed. Me oleme võistlustel, mis on sportlaste jaoks verstapostid. Me oleme seal, kus ühtegi kaamerat ega ajakirjanikku ei ole, oleme suves ja kevades, vaatame seda teekonda."

"Kõige lihtsam on öelda, et otsime vastust küsimusele miks? Miks sa seda teed, miks sa paned suurema osa oma elust ühe eesmärgi nimel pausile? Kust see jõud tuleb, kust tuleb jõud ja tahe seda teed mööda liikuda?" iseloomustas Keil filmi.