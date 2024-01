Tartlased said Jõgeval kindla võidu

Tabelis neljandal kohal asuvad tartlased alistasid avaringis koduplatsil Jõgeva 12:1 ning neil ei olnud seni võiduta jätkavate külmapealinlaste võitmisega raskusi ka võõrsil. Mänguskoor püsis soliidsena vaid 14. minutini, kui seisul 3:1 lõid külalised kuus väravat järjest ning lõppskooriks kujunes 17:4.

Kübaratriki tegid koguni neli võitjate ridadesse kuuluvat mängijat: Raul Rebane, Eduard Desjatski, Juhan Kondike ja Andre Väin. Tartlastel jääb miinuspoolele väravavaht Romet Sepa punane kaart, mille ta teenis väljaspool karistusala käega mängimise eest. Kaotajatest lõi kaks väravat Margus Rosin.

Ülejäänud 12. vooru mängud peeti laupäeval: Sillamäe FC NPM Silmet - Narva United FC 7:2, Tallinna FC Bunker Partner - Rummu Dünamo 16:1, Jõhvi FC Phoenix - Viimsi FC 5:5.

Paremusjärjestus (12/14): 1. Tallinna FC Bunker Partner 30, 2. Viimsi FC 26, 3. Sillamäe FC NPM Silmet 25, 4. Tartu Vald/Ravens Futsal 24, 5. Narva United FC 16, 6. Jõhvi FC Phoenix 14, 7. Rummu Dünamo 6, 8. FC Jõgeva Wolves 0.

Enne 29. jaanuaril algavat Eesti koondise nädalast laagrit (see lõpeb kontrollmängudega Moldovaga 3. ja 4. veebruaril) jõutakse meistriliigas pidada veel põhiturniiri eelviimane, 13. voor. Kõik järgmise vooru mängud peetakse 27. jaanuaril, neist keskses on vastamisi Narva United FC ja Viimsi FC, lisaks on kavas kohtumised Rummu Dünamo - Sillamäe FC NPM Silmet, Jõhvi FC Phoenix - Tartu Vald/Ravens Futsal ja Tallinna FC Bunker Partner - FC Jõgeva Wolves.

Põhiturniir lõpeb 14. vooru mängudega, mis peetakse 7. kuni 10. veebruarini. Põhiturniiri kuus edukamat meeskonda pääsevad play-off'i. Põhiturniiril 1. ja 2. koha saanud meeskonnad jõuavad otse poolfinaali, ülejäänud neli meeskonda alustavad veerandfinaalist. Veerand- ja poolfinaale mängitakse nii kaua, kui üks osapool on saanud kaks võitu, finaalis on vaja meistriks tulekuks vastane alistada kolmes mängus.