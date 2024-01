USA-s läbi löönud Eesti võidusõitja naudib Anterselvat: maailma parim koht!

"Hakkasime suusatama varem kui hakkasime kardiga sõitma, see on mul üks lapsepõlvehobi Pärnust. Leidsin siin aastal 2007 sellise ulmekoha ja olen siin iga aasta käinud. See on maailma parim koht," rääkis Kasemets Anterselvas ERR-ile.

"Ma naudin suusatamist. Kuna siin on 15-17 aasta jooksul tulnud palju tuttavaid, toit on hea, ilm on kogu aeg ilus - kuskil paremat füüsilist ja vaimset ettevalmistust saada ei ole võimalik," lisas ta.

Kasemets on ainus Eesti autosportlane, kes jõudnud nüüd Indycari nime kandvasse Põhja-Ameerika tippvormelisarja ning osalenud kuulsatel Daytona 24-tunni ja Sebringi 12-tunni sportautode võistlustel. Anterselvas kandis Kasemets sõpra Marek Sanderit abistades Soome koondise vormi. USA-s on ta elanud nüüd juba 30 aastat.

"Kunagi öeldi, et lõpetage see hobitamine ära, et ma peaks tööd tegema. Võin öelda, et hobist on saaud töö, mida ma naudin. Oleme seotud Indycari juuniorprogrammiga, 10-20 protsenti Indycari sõitjatest on tulnud meie käest. Pole paha," tõdes Kasemets.

Endise võidusõitja sõnul on tal ka kokkupuuteid Eesti uue põlvkonna tähtede nagu vendade Aronite ja Jüri Vipsiga. "Vahendajateks on Rain Pilve ja Marko Asmer, kuna oleme ühe aja mehed. Nad tunnevad huvi ja kui mul on võimalik neid nõuga aidata, siis ma alati suunan neid, aga nad on ise väga tublid. Oleme üksteisega kursis," sõnas Kasemets.