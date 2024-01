Kolme trahviga 13 kohta tõusnud Zahkna: uskumatu, mis 24 tunniga juhtuda võib

"Uskumatu, mis 24 tunniga juhtuda võib: sõit oli uskumatult palju kergem. Täna olid head suusad," kinnitas Zahkna võistluse järel ERR-iga rääkides.

Zahkna läbis kaks esimest tiiru puhaste paberitega, aga eksis siis kolmandas kohe kahel esimesel lasul. "Tahtsin kindla peale asendi saada, alustasin teistest selgelt hiljem esimest lasku. Ütleme nii, et ei olnud napikas, ei saanud tsooni. Kahe trahviga võib-olla natuke taktika muutus, nägin, et punkt on siit läinud, aga üllataval kombel isegi viimase tiiru trahviga andis tagasi sõita," oli Zahkna imestunud.

Teisena võistlustules olnud Kristo Siimer, kes alustas Zahknast viis sekundit hiljem 54. positsioonil, tegi kolm möödalasku, aga kerkis samuti: võitjale Johannes Dale-Skjevdalile kaotas ta 3.29 ning sai 48. koha.

"Päris raske võistlus minu jaoks, just suusarajal. "Pidin pea terve võistluse üksi sõitma, algusest peale oli Rene ja pundiga viis sekundit vahe, üritasin kätte saada, aga jäi selline rõve 20 meetrit. See tegi võistluse väga raskeks. Tiirudes oleks võinud lamades ka mõne null tulla, siis oleks päris hea olnud."