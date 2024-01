Patriotsi dünastiat juhtinud peatreener lahkub ametist

Kaheksakordne Super Bowli võitja ning Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i ajaloo võidukamate treenerite hulka kuuluva Bill Belichicki ning New England Patriotsi koostöö saab pärast 24 aastat lõpu.

1987. ja 1991. aastal New York Giantsi abitreenerina Super Bowli võitnud Belichick liitus Patriotsiga 1996. aastal ning sai peatreeneriks neli aastat hiljem. Samal aastal valis New England talendikorje kuuendas voorus mängujuhi Tom Brady. Belichick ja Brady valitsesid järgmise 20 aasta jooksul AFC konverentsi ning võitsid koosveedetud aja jooksul kuus meistritiitlit.

Brady lahkus Patriotsist 2020. aasta kevadel ning võitis sel hooajal Tampa Bay Buccaneersiga taaskord Super Bowli. Patriots sel hooajal play-off'i ei jõudnud, kuid tegi seda järgmisel aastal, aga langes avaringis konkurentsist. Järgmisel kahel hooajal hiilgeajad ei naasnud ning tänavu lõpetas New England vaid nelja võidu ning 13 kaotusega. Hooaja viimases mängus tuli tunnistada Belichicki vihatud rivaali New York Jetsi 17:3 paremust.

Belichickist sai sügisel kolmas treener NFL-i ajaloos, kes põhihooajal 300 võitu teeninud on. Hooaja lõpuks kogus ta 302. võidu, kuid keegi pole play-off'ides enam võitnud. Belichick on karjääri jooksul võidukas olnud kokku 333. korral, temast rohkem võite on vaid legendaarsel Don Shulal (347).

ESPN-i sõnul pidasid Belichick ja Patriotsi omanik Robert Kraft möödunud nädalal mitu vestlust, kuid lõpuks otsustati aasta enne 71-aastase juhendaja lepingu lõppemist lahku minna. NFL-i ajaloo üks legendaarsemaid figuure on sel suvel peatreenerit otsivate meeskondade jaoks kuum nimi ja väidetavalt üritab vanameister siiski Shula rekordit üle teha.

Lisaks Belichickile kaotas töö ka Seattle Seahawksi pikaaegne peatreener Pete Carroll, tööd otsib ka Tennessee Titansi endine juhendaja Mike Vrabel.

Ööl vastu neljapäeva lõpetas karjääri ka Nick Saban, kes on tulnud seitsmel korral peatreenerina üliõpilasliiga NCAA meistriks. Saban sai 2007. aastal Alabama ülikooli peatreeneriks ning võitis siis kuus meistritiitlit, neist viimane 2020. aastal.

NFL-i play-off'ide avaring saab alguse ööl vastu laupäeva. Super Bowl toimub Eesti aja järgi ööl vastu 12. veebruari.