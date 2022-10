NFL: Kuuekordne tiitlivõitja Belichick tõusis kõigi aegade võidutabelis teisele kohale

Belichicki hoolealused said pühapäeval nelja kaotuse kõrvale neljanda võidu, kui võõrsil alistati divisjonirivaal New York Jets (5-3) 22:17. Oma 325. võiduga möödus Belichick kõigi aegade tabelis Chicago Bearsi legendaarsest treenerist George Halasist. Ainsana edestab Belichicki Don Shula, kes võitis 32-aastase treenerikarjääri jooksul 347 kohtumist.

Tänavuse hooaja suurfavoriit Buffalo Bills (6-1) sai koduväljakul 27:17 jagu Green Bay Packersist (3-5). Packersi divisjonikaaslane Minnesota Vikings (6-1) alistas kodus 34:26 Arizona Cardinalsi (3-5).

Ainsana jätkab täiseduga Philadelphia Eagles (7-0), kes purustas Pittsburgh Steelersi (2-6) 35:13. Juba hooajaeelsed ootused ületanud New York Giants (6-2) kaotas võõrsil Seattle Seahawksile (5-3) 13:27. Eaglesi ja Giantsi suurrivaal Dallas Cowboys (6-2) võttis Chicago Bearsi (3-5) vastu kindla 49:29 võidu.

Kaheksanda mänguvooru viimane kohtumine peetakse Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul, kui Margus Hundi endine koduklubi Cincinnati Bengals (4-3) sõidab külla divisjonirivaalile Cleveland Brownsile (2-5).

Tulemused:

Tampa Bay Buccaneers - Baltimore Ravens 22:27

Jacksonville Jaguars - Denver Broncos 17:21

Atlanta Falcons - Carolina Panthers 37:34

Dallas Cowboys - Chicago Bears 49:29

Detroit Lions - Miami Dolphins 27:31

Minnesota Vikings - Arizona Cardinals 34:26

New Orleans Saints - Las Vegas Raiders 24:0

New York Jets - New England Patriots 17:22

Philadelphia Eagles - Pittsburgh Steelers 35:13

Houston Texans - Tennessee Titans 10:17

Indianapolis Colts - Washington Commanders 16:17

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 13:31

Seattle Seahawks - New York Giants 13:27

Buffalo Bills - Green Bay Packers 27:17