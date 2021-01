NFL-i suurnimi loobus kõrgest riiklikust tunnustusest

Belichickile soovis teenetemärki anda ametist lahkuv president Donald Trump, aga hiljutiste traagiliste rahutuste valguses Kapitooliumis otsustas New England Patriotsi juhendaja sellest loobuda. Enda sõnul on ta eelkõige Ameerika kodanik, kes austab väga rahva väärtusi, vabadust ja demokraatiat.

"Ma tean ka, et esindan oma perekonda ja New England Patriotsi võistkonda," jätkas peatreenerina kuus Super Bowli võitnud mees. "Ustavaks jäämine inimestele, tiimile ja maale, mida armastan, kaalub üles individuaalse auhinna eelised."

Kui uudised teenetemärgi andmisest Belichickile levima hakkasid, kostus mitmelt poolt kriitikat ja paljud soovitasid legendaarsel treeneril sellest loobuda. "Kui lugu sellest, kuidas Bill Belichick võtab Valge Maja häbiväärselt asukalt medali, vastab tõele, siis minu jaoks on ta surnud," esines sotsiaalmeedias väga jõulise avaldusega Boston Globe'i endine spordikolumnist Bob Ryan. "Bill, ütle, et see pole nii."

Patriotsi koduosariigis Massachusettsis toetas Trumpi viimaste valimiste ajal vaid 32 protsenti valijatest. Samuti pikka aega Boston Globe'is spordist kirjutanud Dan Shaughnessy hoiatas Belichicki: "Kui ta võtab auhinna vastu, siis teeb see tema jaoks asjad keeruliseks nii riietusruumis, kui ka ühiskonnas laiemalt."

Kuigi Trumpil on olnud NFL-iga viimastel aastatel kanakitkumist seoses põlvitamisprotestiga hümni mängimise ajal, siis Trumpi ja Belichicki suhted on olnud head. Näiteks 2016. aasta presidendikampaania ajal luges Trump ette Belichicki kirja, kus viimane kiitis tema julgust ja liidriomadusi.