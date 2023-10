NFL-i legend jõudis märgilise tähiseni

New England Patriotsi peatreener Bill Belichick teenis Ameerika jalgpalli profiliigas (NFL) oma treenerikarjääri 300. võidu põhihooajal, kui Patriots üllatas 29:25 võiduga divisjonirivaali Buffalo Billsi.

Patriotsi peatreenerina kuus Super Bowli võitnud Belichickist sai kolmas juhendaja NFL-i ajaloos, kes jõudnud 300 põhihooaja võiduni. Temast rohkem põhihooaja võite on Don Shulal (328) ja George Halasel (318). Kui arvesse võtta ka play-off'i mängude võidud ja kaotused, jääb Belichick oma 331 võiduga alla vaid Shulale, kes oli võidukas 347 mängus.

Patriots on praeguseks võitnud kaks ja kaotanud viis kohtumist. Billsi hooaeg on pisut paremini kulgenud, neil on kirjas neli võitu ja kolm kaotust.

Seitsmenda vooru keskses mängus alistas Philadelphia Eagles (6-1) koduväljakul Miami Dolphinsi (5-2) 31:17. Tiitlikaitsja Kansas City Chiefs (6-1) teenis kuuenda järjestikuse võidu, kui koduväljakul alistati divisjonirivaal Los Angeles Chargers (2-4) 31:17.

Nädalavahetuse ühes oodatuimas mängus sai Baltimore Ravens (5-2) veenva 38:6 võidu Detroit Lionsi (5-2) üle. Kõige suurema lõppskooriga mängus võidutses Cleveland Browns (4-2), alistades Indianapolis Coltsi (3-4) 39:38.

Seitsmenda vooru viimane kohtumine peetakse ööl vastu teisipäeva, kui Minnesota Vikings (2-4) võõrustab San Francisco 49ersit (5-1).

Teised tulemused:

New Orleans Saints - Jacksonville Jaguars 24:31

Chicago Bears - Las Vegas Raiders 30:12

New York Giants - Washington Commanders 14:7

Tampa Bay Buccaneers - Atlanta Falcons 13:16

Los Angeles Rams - Pittsburgh Steelers 17:24

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 20:10

Denver Broncos - Green Bay Packers 19:17