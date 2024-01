Lilender EM-i eel: Eestil on meeste üksiksõidus väga suured lootused

Euroopa meistrivõistluste korraldusmeeskonda kuulub taas Margus Hernits, kes jagas esimesi muljeid kohapealt. "Kaunas võttis sportlased vastu käreda pakasega, kuid nüüdseks on ilm normaalsem. Hall on siin muidugi võimas. Kes on käinud Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna mänge vaatamas, see kindlasti teab. Ilmselt on see hall üks suurimaid põhjuseid, miks Leedu üldse EM-i korraldusõiguse sai," alustas Hernits.

"Kindlasti võtavad leedukad seda kõike tõsiselt. Nad saavad aru, et see on suur au. Tegelikult sai Leedu EM-i suhteliselt ootamatult. Praegu peaksime olema hoopis Ungari pealinnas Budapestis, kuid nende häda oli selles, et nad pidid korraldamisest rahalisel põhjusel loobuma. Siis oli kiiresti vaja leida uus korraldaja ja kolmest pakkumisest tundus Kaunas kõige asjalikum," jätkas Hernits.

Hernitsa sõnul on korraldajad palju rõhku pannud eelkõige avatseremooniale. "Iga uus korraldaja on natukene nagu teismeline, kes arvab, et ta ise teab kõige paremini. Eks ma aitan neid nii palju, kui saan, aga tegelikult on kõik hästi. Hall on hea ja ilus ning siia peaks mahtuma 11 000 pealtvaatajat. Avatseremoonia on välja müüdud ja samuti ka jäätants, kus Leedul on pikad traditsioonid. Seal on neil ka medalilõhna tunda."

Eesti Rahvusringhääling toob iluuisutamise koju kätte ETV2, ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Kommentaatoripuldis võtavad koha sisse Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Lilender nõustus Hernitsa hinnanguga, et Leedul peaks olema parim šanss medal võita jäätantsus. "Eelmisel aastal jäi Leedu paar (Allison Reed/Saulius Ambrulevičius - toim.) EM-il neljandaks, kuid usun, et sel aastal nad võtavad pjedestaalikoha ära. Üksiksõitjaid Leedul pole, pigem on jäätants nende n-ö riiklik ala," märkis Lilender.

Eesti koondis on väljas jäätantsupaari ja nelja üksiksõitjaga. Juba kolmapäeval tulevad esimestena jääle vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko. "Meie koondise suurus on fantastiline, ainuüksi selle üle olen põnevil. Meil on meeste üksiksõidus väga suured lootused, sest nii Aleksandr kui ka Mihhail on neljaste hüppajad ja sellega on juba hea šanss esikümnesse pääseda. Kui nad suudavad puhtad kavad sõita, siis miks mitte kaks venda esikuuikus," ütles Lilender.

Lisaks esindavad Eestit jäätantsupaar Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko ning naisüksiksõidus EM-i debütant Nataly Langerbaur ja kuue aasta järel taas EM-i jääle naasev Kristina Lisovskaja. "Nataly puhul oleks hea tulemus see, kui ta saaks pärast lühikava finaali ehk 24 hulka. Sealt edasi võiksid mõlemad 15 parema hulka jõuda," hindas Lilender.

Venemaa iluuisutajad jäävad taas EM-ilt eemale. "See on boonus kõigile. Naiste üksiksõidus võtavad venelannad tavaliselt kõik esikolmiku kohad, kuid nüüd on šanss kõigil teistel ja see lisabki põnevust. Võiduvõimalused on sisuliselt kõigil. Belglanna Loena Hendrickx oli eelmisel aastal peafavoriit, kuid ta ebaõnnestus ja sai lõpuks hõbemedali. Ta on ka tänavu peafavoriit, aga eks näis, kas tema närvikava vastu peab."

Meeste lühikava ülekanne algab ERR-i spordiportaalis kell 18.45. ETV2 vahendusel saab kaasa elada alates kella 19.10-st.