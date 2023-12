Prantsusmaa pakkus närvikõdi, kuid Norra võttis siiski võidu

Norra avavahetust sõitnud Sturla Holm Lägreid kasutas tiirudes ühte varupadrunit ning andis teatepulga Tarjei Böle üle 9,1 sekundit pärast liidrikohal olnud Prantsusmaad. Kolmas oli Šveits (+25,9). Bö vajas enda vahetuse jooksul ühte ja prantslane Emiline Jacquelin kahte varupadrunit, mistõttu kerkis Norra teise vahetuse lõpuks liidrikohale. Prantsusmaa kaotas 6,3 ja Rootsi 32,9 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö oli raskustes lamadestiirus ja lubas sedasi Fabien Claude'i ohtlikult lähedale. Püstitiiru aga läbis norralane suuremate probleemideta, seevastu Claude pidi kahte varu kasutama ning vahe kasvas viimase vahetuse hetkeks 56,5-sekundiliseks. Kolmandana saatis oma ankrumehe rajale Saksamaa (+1,29,9).

Norra ankrumees Vetle Sjaastad Christiansen läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ja finišeeris uhkes üksinduses ajaga tund, 15 minutit ja 38 sekundit (0+5). Quentin Fillon Maillet suutis teist kohta säilitada, kaotades finišis Christiansenile 28,7 sekundiga (0+6). Pjedestaali viimasele astmele pääses ühel trahviringil käinud Saksamaa (1+9; +1.06,9). Esikolmikule järgnesid Itaalia (0+11; +1.24,1) ja Ukraina (0+3; +2.24,9).

Eesti teatenelik hoidis viimase vahetuse alguses 15. kohta, kuid lõpuks tulemust kirja ei saanud, sest sai Norralt ringiga sisse.

Enne võistlust:

Hooaja teises teatesõidus on stardis 20 meeskonda. Eesti nelik stardib numbri all 20. Avavahetust sõidab Kristo Siimer, tema järel lähevad rajale Raido Ränkel ja Robert Heldna ning ankrumees on Marten Aolaid.

Eelmisel MK-etapil Östersundis Eesti meeskond teatesõidus starti ei tulnud. Östersundis võidutses Norra, edestades Prantsusmaad ja Saksamaad. Täna tulevad suursoosiku eest rajale Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö ja Vetle Sjaastad Christiansen.