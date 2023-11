Henn mõtles hooaja keskel tagasiastumisele: meil polnud vajalikku põlemist

"Nagu ütlesin juba enne mängu: meile meeldib asja raskeks teha! Jätsime esimesel poolajal nii palju häid võimalusi kasutamata, penalti ja läks natuke nipa-napa, aga selline see hooaeg oli, piiripeal pingutamine-kannatamine," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn mängu järel ERR-ile.

"Selle eest müts maha meeskonna ees, võin ausalt öelda, et suvel olid jutud meeskonnaga, et kas oleks mõistlik kellelegi teisele see asi üle anda. Oli selline tunne, et meeskond vajab võib-olla uut energiat. Oleme päris pikalt koos olnud ja see on nagu pikka aega kestnud abielu. Meeskond tegi tööd, treeneritega tegime tööd, aga polnud võib-olla sellist vajalikku särtsu ja põlemist," tunnistas Flora peatreener.

"Lõpuks leppisime kokku, et pingutame hooaja lõpuni ja mõlemad pidasime kokkuleppest kinni; mina ja taustajõud lubasime pingutada, mängijad ütlesid, et paneme lõpuni ja tuleme raskustest välja. Seepärast on see väga magus," kinnitas Henn.

Flora kapten Konstantin Vassiljev ei saanud otsustavas mängus oma meeskonnakaaslasi aidata, sest vigastas novembri esimesel päeval mängus Narva Transi vastu jalga.

"Mul ei olnud midagi teha, pidin lihtsalt ootama! Me ei mänginud halvasti, värav jäi puudu, aga lõppkokkuvõttes lõppes kõik meie jaoks hästi. Minu jaoks oli see kõige raskem tiitel. Olen väga rahul," sõnas Vassiljev.

"Mingil perioodil kangutasime väga palju, aga kogusime ikka punkte. Neid hetki oli hooaja sees päris palju, kus võitlesime lõpuni ja need näitasid, et meis on sisu olemas. Väärisime seda, et konkurentsis lõpuni olla ja jalgpallijumal oli täna meiega," tõdes Vassiljev, kelle sõnul loodab ta ka järgmisel aastal Premium liigas mängida.