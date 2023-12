Florast lahkunud Henn: lõpp ei olnud klubi poolt positiivne

Jürgen Henn, oled lahkumas Flora peatreeneri kohalt. Kui emotsionaalne sulle see otsus on?

"Ütleme nii, et seda oli pikalt aega seedida ja nüüd olen juba ausalt öeldes selle mõttega kuidagi harjunud.. Ma ei oska öelda, kas meelega või mitte, aga see lõpp ei olnud klubi poolt positiivsetes nootides: nii mõnigi treener kui mängija saadeti ära võib-olla selliselt tuimalt. Meeskonnale suurimad tänud, see meeskond, kellega kuue aasta jooksul koos töötasin, oli tõesti suurepärane.

Sa ütlesid ju juba varem, et sul olid suvelgi lahkumismõtted peas Kas juba siis sündis sinus - kas just see otsus ise, aga vähemalt selle otsuse alge, et see hooaeg jääb sulle Flora peatreenerina vähemalt praegu viimaseks?

Alge kindlasti. Oli näha, et see aasta nõudis nii minult kui mängijatelt väga palju, et olla igaks mänguks võimalikult motiveeritud. Raske öelda, kui oleks olnud siin paus vahel, mõtleme asjad läbi, teeme restardi, läheme uuele hooajale puhtalt lehelt vastu... tihtipeale see kahe hooaja vaheline aeg võib väga palju muuta nii meeskonnale kui endale. Raske öelda, kas see oleks siis olnud lõplik otsus, aga kindlasti sealt see mõte jooksma läks ja hooaja lõpus jõudsime koos klubiga sinna, et on ilmselt mõistlik.

Nagu sa ütled, lõpp on natuke magusvalus, aga mis on see üldine foon, mis hinges helisema jääb? On see ikkagi hea?

Jah, kindlasti. Nende meestega, kellega siin iga päev sai koos oldud praktiliselt terve aasta läbi... mõned üksikud momendid, kus ma seda [Rauno] Alliku nägu ei näinud. Kindlasti see grupp mehi mängis üksteise nimel, samas on ka saavutusi, mida mäletada, see meeskond ja staff, kellega koos töötasime, seda tasub meenutada. See jääb mul kindlasti elu lõpuni meelde.

Mis nüüd sind edasi ootab, nii palju, kui sa rääkida saad? Kas sa tead juba, mis on su järgmine töökoht, mis on su uued sammud?

Järgmine töökoht on mul kodus lapse juures. Praegu tööalaselt täpselt ei tea. Praegu võtan natuke aja puhkamiseks ja vaatame, mis elu toob. Korraks tõmban juhtme seinast välja.