Bendika: tahan näidata, et emaks saades on võimalik edasi võistelda

"See oli päris hea võistlus. Ma olen õnnelik, et tundsin end nii hästi, tagasitulek on olnud kiire ja hea," rääkis Bendika Östersundis sprindi järel. "Vorm ei ole veel võib-olla päris seal, kus võiks. Meil oli tiimiga laager Idres ning logistiliselt oli lihtne siia tulla ning kasutada võistlusi treeninguna."

Bendika elukaaslaseks on kuutel olümpiamängudel käinud endine Läti laskesuusataja Ilmars Bricis, kes võitis karjääri jooksul kaks individuaalset MM-pronksi. Nende poeg Emils sündis 28. septembril.

"Päevaplaani tuleb lapse järgi palju muuta, aga tunneme ennast hästi. See muutus on olnud hea ja naudin seda täielikult. Ma olen alati imetlenud laskesuusatajaid, kes on emaks saanud. Nüüd olen ise üks nendest. See on mul mõttes olnud mitu aastat ja nüüd tundsin, et oli õige hetk. Olen õnnelik, et saan võistelda ja mul on perekond," rääkis Bendika.

"Ma loodan, et olen ka nüüd ise tüdrukutele eeskujuks ning näitan, et on võimalik saada emaks ja tulla tagasi võistlema," lisas lätlanna.