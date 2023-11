Rene Zahkna: laskmine jääb kripeldama

Kui Regina Ermits kasutas nelja lasketiiru peale ühte varupadrunit, siis Rene Zahknal läks vaja kuut varulasku. "Minul läks laskmine natukene alt, mängisin trahviringiga. Mul on potentsiaali ja enesekindlust, et paremini lasta. Lihtsalt läksin alt. Sõit oli okei. Tulemus on täitsa okei," rääkis Zahkna võistluse järel.

"Raskeks läks alles viimasel ringil. Varasemalt on mul nii olnud, et juba teise vahetuse alguseks on jalg kinni. Vahepeal seismine lihtsalt ei mõju hästi. Laskmine jääb mind täna kripeldama. Tegelikult on mul asend hea ja tunnen laskmises enesekindlamalt kui eelmisel hooajal," lisas ta.

Zahkna märkis, et fluorivaba määrdega suusk ei avaldanud tuntavat mõju. "See täitsa oleneb inimesest. On neid, kes põevad üle, ja siis on neid, kellel on täiesti kama kaks. Mind väga ei morjenda. Kuna täna on ilm külm, siis olid mul väga head suusad. Võib-olla väikse riigina kartsime, et saame fluorikeelu tõttu kehvemad suusad, aga tegelikkus oli seinast seina."