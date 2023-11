Jürgen Henn: noorena ei ole selles mängus lihtne

"Ma arvan, et lõpus ei olnud energiat. Neil oli tuua pingilt päris kvaliteetseid mängijaid. Me olime päris noortega. Lootsime, et peame vastu," kommenteeris Flora peatreener Jürgen Henn lõpuvile järel ERR-ile.

"Tihtipeale kogemus maksab, oled mängus ja tunnetad, kust võib-olla vastane ründab. Noorena ei ole selles mängus lihtne. Lõpus ei suutnud rünnakul palli hoida, väravavahi pallid lasime auti, ei olnud võib-olla hästi duellides ja nii edasi."

Floral on viimase vooru eel Levadiast kaks punkti enam. Järgmisel nädalal minnakse vastamisi Nõmme Kaljuga ja Levadia kohtub Paide Linnameeskonnaga.

"Levadia on standardites tugev, ootas oma momendi ära," tunnustas Henn vastast. "Meile valus, aga kindlasti peale hoidma pea püsti ja mitte lasta sellest end mõjutada. Kõik on endiselt meie kätes. Ei ole hullu midagi."

Levadia kapteni Rasmus Peetsoni sõnul uskus tema meeskond lõpuni. "Lootus ei kadunud kordagi. Nagu näha oli, panime täiega lõpuvileni. Algusest lõpuni ei olnud sellist hetke, kus me kuidagi tunneks, et siit ei tule või midagi sellist," ütles ta.

"Värav, mis nad lõid - korraks tõmbas kerge ehmatuse, aga saime sellest kohe üle ja hakkasime ründama. Flora vajus ära ja enesekindlalt lõpuni nagu plaan oli! Ükskõik, mis juhtub - paneme lõpuni!"