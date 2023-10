Paide Linnameeskond pikendas peatreeneriga lepingut

Tänavu 7. juunil meeskonna eesotsas oma esimese kohtumise pidanud 34-aastase Stojkovići juhtimisel on toona liigatabeli teise poolde langenud Linnameeskond end tänaseks võidelnud tagasi koduse meistriliiga medalikonkurentsi.

Stojkovići käe all seni peetud 16 Premium liiga kohtumisest on Järvamaa esindusklubi kaotanud vaid kaks ning hoiab liigatabelis viis vooru enne hooaja lõppu kolmandat kohta, samuti on Linnameeskond konkurentsis Tipneri karikasarjas, kus on edenetud kaheksandikfinaali.

Ivan Stojković väljendas rõõmu uue lepingu sõlmimise üle, sest peab Linnameeskonda enda jaoks parimaks keskkonnaks, kus töötada ja areneda.

"Tunnen end siin hästi ja toetatuna," lausus ta klubi pressiteate vahendusel. "Näen oma tulevikku Eestis ning olen kindel, et suudame Linnameeskonnaga koos suuri asju korda saata, kuna see on hästi juhitud ning tugev organisatsioon, millega jagan samu väärtusi. Töö meeskonnaga jätkub ja see pakub mulle suurt rahulolu."

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et ühisele arusaamale koostöö jätkamise osas jõuti kiiresti. "Selle üle on väga hea meel," tõdes ta. "Ivani tulek on meie klubi sportlikesse tööprotsessidesse toonud muutuse, mis kajastub ühtviisi selgelt nii mängupildis kui tulemustes."

Kams tõstis esile Stojkovići iseloomuomadusi. "Tema professionaalsus, ääretu põhjalikkus ja töökus on see, mis teda treenerina iseloomustab ning see sobib hästi meie väärtustega. Soovime koostöös Ivani ja ülejäänud klubi personaliga teha sportlikus plaanis järgmised jõulised edasisammud."

Ka klubi president Veiko Veskimäe toonitas nii Ivan Stojkovići inimlikku kui professionaalset sobivust Linnameeskonna valitud suuna ja arenguplaanide raamidesse.

"Meie eesmärk on järgmise kolme aastaga tõusta stabiilse medalinõudleja staatusest stabiilse tiitlinõudleja staatusesse," sõnas Veskimäe. "Püstitatud eesmärgid on kõrged, seetõttu on tähtis, et saavutaksime need jätkusuutlikul moel. Ennekõike tähendab see senisest veelgi suuremat fookuse asetamist noorte talentide arendamisele," lausus Veskimäe.

"Ivani sobivuses nende eesmärkide täitmiseks vajalike protsesside vedamiseks oleme nüüdseks saanud kindlalt veenduda, mistõttu on meil väga hea meel teatada, et oleme temaga sõlmitud töölepingu pikendamises kokkuleppele jõudnud," lisas ta. "Tahame üheskoos astuda järgmised sammud tippjalgpallis ning võita klubile lähiaastatel esimese Eesti meistri tiitli. Soovime Ivanile ja tema abilistele tarkust, tasakaalukust ja säravaid silmi eesmärkide saavutamiseks."