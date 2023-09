Spordinädalal saab Eesti suuremates linnades oma füüsilist vormi hinnata

Kolmapäeval toimus Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltest Tallinnas Kalevi Keskstaadionil traditsiooniliselt kooliõpilastele ja avaliku elu tegelastele. "Selle sündmusega innustame me ka kõiki teisi inimesi oma füüsilisele aktiivsusele ja vormile rohkem tähelepanu pöörama ning juba homme Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus toimuvatel avalikel spordisündmustel oma vormi ka testima," kutsus SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke.

"Kehaline võimekus on kaitseväelaste jaoks üks lahingvõimekuse olulistest komponentidest, mida tuleb pidevalt alal hoida. Tervislik eluviis ja füüsiline aktiivsus on meie igapäevaelu lahutamatu osa – see on investeering meie tulevikku, olles nii vaimselt kui ka füüsiliselt valmis oma riiki kaitsma," ütles Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

"Ligemale veerand ajateenistusse tulevatest noortest hindavad oma füüsilist vormi kehvemapoolseks. See omakorda tähendab, et väljaõppe algfaasis kulub liigselt väärtuslikku aega ühtse füüsise saavutamiseks. Kaitseressursside amet panustab oluliselt üldkehalise treeningu populariseerimisse, sest meie eesmärk on tagada võimalikult paljude motiveeritud noorte minek Kaitseväkke," ütles Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski.

Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti ühissooritus Autor/allikas: Markus Johann Viil

"Neljas erinevas Eesti piirkonnas läbitav Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltest on hea moodus kõikidel osalistel oma füüsise kohta rahulikus keskkonnas aus tagasiside saada. Testi saavad läbida kõik lapsevanemad koos oma keskkooliealiste võsukestega, aga võtke kaasa ka nooremad õed-vennad, sest hea eeskuju tagab Eesti riigile füüsiliselt võimekamad kodanikud. Liikumisega võidavad kõik!" lisas Rannaveski.

Kõik harrastajad oodatud oma kehalisi võimeid testima 28. septembril algusega kell 17.30 üheaegselt neljas Eesti linnas:

Tallinnas - Pirita Spordikeskuse velodroomil (Rummu tee 3), lisainfo

Tartus - Tähtvere Spordipargis (Herne 67), lisainfo

Narvas - Äkke Spordikeskuses (Äkkeküla tee 12), lisainfo

Pärnus - Pärnu Rannastaadionil (Ranna pst 2), lisainfo

Kehaliste võimete kontrollis tuleb sooritada kolm harjutust: käte kõverdamine toenglamangus kahe minuti jooksul, istesse tõus selililamangust käed kukla taga sõrmpuutes või istesse tõus selililamangust käed risti rinnal kahe minuti jooksul ning 3200 m jooks.

Harjutuse tulemused arvestatakse kehalise võimete kontrolltesti kalkulaatori alusel ümber punktideks, mis lõpptulemuse saamiseks summeeritakse. Igaüks saab ka ise kalkulaatori abiga oma füüsilist vormi hinnata.

Kehaliste võimete kontroll, mida korraldab Eesti Firmaspordi Liit ja kaitseressursside amet, toimub iga-aastase Euroopa spordinädala raames. Spordinädala sündmused on osa kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud liikumisaasta programmist. Teema-aasta tegevusi ja spordinädala algatusi koordineerib SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.