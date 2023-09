NFL: Dolphins sai Broncose vastu hakkama ajaloolise ründepäevaga

Dolphins võõrustas kuuma Miami päikese all Denver Broncost ning skooris esimese touchdown'i avarünnaku kolmandal katsel, kui püüdja Tyreek Hill ja mängujuht Tua Tagovailoa 54-jardisel söödul skoorisid. Avaveerandi võitis Miami 14:7, poolajaks oli nende eduseis 35:13. Teisel poolajal skooris Dolphinsi plahvatuslik rünnak veel 35 punkti ning Miami võitis lõpptulemusega 70:20 enda kolmanda järjestikuse mängu.

Miami eest jõudis vastase lõpualasse neli erinevat mängijat. Jooksjad Raheem Mostert ja De'Von Achane skoorisid mõlemad neli korda, Mostert jooksis kolm ja püüdis ühe, Achane skooris kaks püüdes ja kaks joostes. Püüdjad Tyreek Hill ja Robbie Chosen skoorisid ülejäänud kaks touchdown'i. Põhimängujuht Tagovailoa lõpetas kohtumise 309 söödujardi ja nelja touchdown'iga, viimaseks kaheks rünnakuks mängu pandud mängujuht Mike White viskas kaks korda ning lõpetas 67 jardi ja ühe skooriga.

It was raining touchdowns today ☔️ pic.twitter.com/zKLanM3fPW — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 24, 2023

Tegemist on neljanda mänguga NFL-i ajaloos, kui üks meeskond vähemalt 70 punkti skoorinud on. NFL-i rekord pärineb aastast 1940, kui Chicago Bears tiitlimängus Washingtoni 73:0 alistas. Põhihooaja mängus skooris Washington 1966. aastal New York Giantsi vastu 72 punkti. 70 punktini on jõudnud veel Los Angeles Rams, kes tegi seda 1950. aastal Baltimore Coltsi vastu. Kuigi punktirekordit ei sündinud, on Dolphinsi 726 rünnakujardi NFL-i rekord.

Miami rünnak on tõenäoliselt NFL-i ajaloo kiireim: Hilli isiklik tippmark 100 meetri jooksus on 10,19, Mostert on jooksnud 10,28 ning alles enda teise karjääri mängu pidanud Achane jooksis mullu kevadel 10,14. Lisaks jättis vigastuse tõttu mängu vahele Jaylen Waddle, kes kuulub samuti NFL-i kiireimate mängijate sekka. Peatreener Mike McDanieli ründeskeem kasutab seda kiirust mitmel leidlikul moel, mängujuht Tagovailoa on hooaega ka ülitõhusalt alustanud.

Ajaloolise ründepoolega Dolphins on võitnud kõik enda kolm mängu ja jätkab AFC konverentsis ainsana täiseduga. Pühapäeval sai enda esimese kaotuse Baltimore Ravens, kes jäi koduväljakul lisaajal Indianapolis Coltsile alla.

NFC konverentsis on kolm mängu võitnud ainult San Francisco 49ers, pühapäeval pidid esimese kaotusega leppima Washington Commanders ja Atlanta Falcons. Öösel vastu teisipäeva lähevad vastamisi Philadelphia Eagles ja Tampa Bay Buccaneers, kes on mõlemad hooaega kahe võiduga alustanud.

Teised tulemused:

Cleveland Browns - Tennessee Titans 27:3

Detroit Lions - Atlanta Falcons 20:6

Green Bay Packers - New Orleans Saints 18:17

Jacksonville Jaguars - Houston Texans 17:37

Minnesota Vikings - Los Angeles Chargers 24:28

New York Jets - New England Patriots 10:15

Washington Commanders - Buffalo Bills 3:37

Seattle Seahawks - Carolina Panthers 37:27

Arizona Cardinals - Dallas Cowboys 28:16

Kansas City Chiefs - Chicago Bears 41:10

Las Vegas Raiders - Pittsburgh Steelers 18:23