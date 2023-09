NFL: Tiitlikaitsja Chiefs sai esimese võidu, Dolphins jätkab täiseduga

Mullu play-off'i teises ringis vastamisi läinud Chiefsi ja Jaguarsi kohtumist oodati meeskondade potentsiaalikate rünnakute tõttu, aga mängu kangelaseks tõusis hoopis Kansas City kaitse, mis loovutas Jacksonville'i rünnakule mängu vältel vaid kolm väravalööki.

Chiefsi eest naasis hooaja avamängu lepinguvaidluse tõttu vahele jätnud kaitsetäht Chris Jones, kes jõudis kahel korral Jaguarsi mängujuhi Trevor Lawrence'ini. Kreekast päris George Karlaftis sai Jonesiga sarnaselt kirja 1,5 sack'i.

Mõlemad Chiefsi touchdown'id tulid Patrick Mahomesi söötudest, esimene neist läks Skyy Moore'ile, teise sai mängujuhi lojaalne püüdja Travis Kelce, kes oli sunnitud hooaja avamängu põlvevigastuse tõttu vahele jätma.

Chiefs võitis kohtumise 17:9, teenides sellega enda hooaja esimese võidu. Nende õnneks on AFC läänedivisjon aeglaselt alustanud ja ainsana on ühe võidu teeninud Las Vegas Raiders. Nii Los Angeles Chargers kui Denver Broncos ei ole kahe mängunädalaga veel võidurõõmu maitsta saanud.

Pühapäevase mängupäeva viimases kohtumises läks Miami Dolphins võõrsil divisjonirivaali New England Patriotsi vastu 10:0 juhtima ning ei lubanud kuuekordset meisterklubi enam järgi, võites avapoolaja 17:3. Teises vaatuses tõusis esile Patriotsi kaitse, aga dünaamilise jooksumänguga Miami lisas veel ühe touchdown'i ning jätkab 24:17 võiduga hooaega täiseduga.

Dolphins on AFC läänedivisjonis kahe võiduga esikohal, nii Buffalo Bills kui põhimängujuhita mängiv New York Jets on võitnud ühe kohtumise ja Patriots on hooaega kahe järjestikuse kaotusega alustanud.

Hooaega on kahe kaotusega alustanud ka tunamullu Super Bowli jõudnud ja eelmisel aastal mängu kaugusele jäänud Cincinnati Bengals, kes pidi pühapäeval koduväljakul Baltimore Ravensi 27:24 paremust tunnistama. Tulises heitluses teenis enda hooaja teise võidu ka San Francisco 49ers, kes suutis tugeva teise poolaja toel Los Angeles Ramsi 30:23 alistada.

NFL-i põhihooaja teine mänguvoor lõpeb Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, kui peetakse kaks mängu.