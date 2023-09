Raske vigastus lõpetas legendaarse mängujuhi hooaja juba avamatšis

Neljal korral ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Aaron Rodgers vigastas oma debüüdil New York Jetsi eest kannakõõlust ning peab alanud hooaja vahele jätma.

39-aastane üks NFL-i ajaloo talendikamaid mängujuhte esindas kogu senise karjääri ehk 18 profiaasta jooksul Green Bay Packersit, aga lahkus meeskonnast kevadel ning liitus New York Jetsiga.

Esmaspäevases Jetsi hooaja avamängus Buffalo Billsi üle sai Rodgers juba sisuliselt tiimi avarünnakul vigastada ning hilisemad uuringud kinnitasid, et kogenud mängujuht rebestas kannakõõluse. NFL-i koduleht kirjutas hiljem, et Rodgers peab vigastuse tõttu alanud hooaja vahele jätma.

Rodgersi leping Jetsiga on kaheaastane, aga mitmed USA spordiportaalid kirjutasid teisipäeval, et vigastuse tõsiduse ning mängujuhi vanuse tõttu võib see ühtlasi tähistada tema karjääri lõppu.