Lions üllatas avamängus tiitlikaitsjat

Lions läks esimesena juhtima avaveerandi lõpus, kui mängujuhi Jared Goffi 9-jardise viske püüdis Amon-Ra St. Brown. Teisel veerandil leidis Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes täpsete söötudega Rashee Rice'i ja Blake Belli, viies võõrustaja poolajaks ette 14:7.

Teist poolaega alustas palliga Chiefs, aga Lionsi kaitse tegutses kindlalt ja hoidis vahe seitsme peal. Chiefsi järgmisel rünnakul skooris hoopis Lions, kui Mahomesi söödule hüppas vahele kollanokast kaitsja Brian Branch, kes viis palli 50-jardise jooksu järel Chiefsi väravakasti, viigistades seisu 14:14-le.

BRIAN BRANCH PICK-SIX IN HIS FIRST NFL GAME



: #Kickoff2023 on NBC

: Stream on #NFLPlus https://t.co/EBLJ3Rwf5g pic.twitter.com/RzuewZE45n