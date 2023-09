Jürgen Henn: roostes osad vajasid mängu jooksul lihvimist

Esimesel poolajal domineeris rohkem kodumeeskond Kalju, aga teisel poolajal haaras initsiatiivi Flora. Ainsa palli sai 84. minutil väravasse siiski Kalju pallur Maksim Gussev, aga kuna eelnevalt tehti Flora vastu viga, siis VAR seda ei lugenud.

"Esimesel poolajal pidi meie väravavaht tegema mõned tõrjed, teisel poolajal nende väravavaht mõned tõrjed. Esimene poolaeg tundsin selgelt, et probleem on selles, et meie keskkaitsepaarist üks [Erko Jonne Tõugjas - ERR] on väga pikalt väljas olnud, alles esimene mäng nelja-viie kuu jooksul," lausus peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

"[Mihhail] Kolobov oli terve koondiseperioodi haige, tema treenis ka ainult üks-kaks päeva. Sellest tal ka need krambid. Pluss keskväljal [Vladislav] Kreida uus mängija. Roostes osi meil oli, mis vajasid mängus natuke lihvimist. Oluline, et teiseks poolajaks leidsime enda mängu palju paremini üles."

"Treeningutel paistis kõik okei, aga ju siis ikkagi mäng on natuke teine," lisas Henn. "Me ei saanud ka kaitses alguses asju nii hästi pidama kui tahtsime. Sellest tuli ebakindlus ja paanika. Aga oligi oluline esimene poolaeg lõpuni kesta. Teadsin, et saame teha korrektuurid ja tulla teisele poolajale paremini vastu."

Väravateta viik tähendab, et pühapäeva õhtuks on liidrikoht Levadia käes, kuigi sarnaselt 57 punkti on ka Floral. Omavaheliste mängude tulemused eelistavad aga Levadiat. Kuidas on lood Flora enesekindlusega?

"Võib leida neid aspekte, mis võivad mõjutada negatiivselt, kui ka neid, mis positiivselt. Kindlasti vaatame seda poolt, et mängijad hakkavad [vigastuspausilt] tagasi tulema. Punktid on tasa, loomulikult oleks tahtnud viimasele ringile vastu minnes edu hoida, aga kõik on veel võimalik," vastas peatreener.

"Usun, et kui mängijad hakkavad tagasi tulema, siis saame oma struktuuri ja mängu paremini paika. Loodetavasti ei pea enam mängijaid nii palju ühest kohast teise tõstma. See paratamatult mõjutab. Aga eks ta on lõpuni põnev ja teeme kõik endast oleneva, et enda kasuks kallutada."

Mängu parimaks valiti Nõmme Kalju väravavaht Henri Perk. "Kõige tähtsam, et taga null. Flora mängib meistritiitlile, meie kolmandale kohale," sõnas ta. "Nüüd on juba hooaja lõpusirge. Flora vastu me ei ole favoriidid ja peame sellega rahul olema. Kahju, et värav ära võeti. Ma ei tea, mis seal oli, aga täna võime oma mängu ja kindlasti tulemusega rahule jääda."

"Ma ütleks, et [peatreener Nikita] Andrejevi ajal oleme läinud iga mäng paremaks. Lihtsalt tulevad halvemad mängud ja poolajad sisse. Stabiilsust oleks vaja natuke veel endale saada. Aga muidu mängime iga mäng aina paremini ja läheme kolmanda koha peale hea võitluse."