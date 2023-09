Hokikoondise uus juhendaja: näen, et mul on palju anda

61-aastane Petri Skriko on esindanud Soome koondist kahtedel olümpiamängudel, samuti MM-võistlustel ja Kanada karikaturniiril. Maailma tugevaimas profiliigas NHL kogunes tema arvele üheksa hooajaga üle viiesaja mängu. Viimased paarkümmend aastat on ta töötanud peamiselt NHL-i klubide mängijate skaudina, kuid samuti treenerina Taanis.

"Ma näen, et mul on palju anda. Ma olen kogenud Soomes ja Taanis seda, mida Eesti jäähokis elatakse läbi praegu. Mulle tundus, et see on ideaalne hetk ja ajastus olla asja juures," rääkis Skriko ERR-ile.

Eesti Jäähokiliidu presidendi Rauno Parrase sõnul on Skriko puhul ühendatud kõik vajalikud kogemused: ta on olnud tipptasemel mängija, treener ka väikses kohas ning skaut ehk tunneb mängijaid. Lisaks on Skriko abikaasa eestlanna.

"Ka maailmavaateliselt on asjad loogilised ja pole mingeid suuri erisusi. Kui see kõik kokku panna, siis sõlmisime temaga 2+2 lepingu," kommenteeris Parras.

Skriko soovib Eesti koondisega minna võitma kõiki mänge, aga selle kõrvalt aidata kaasa kogu meie jäähoki arengule.

"Eestis on vaja enam jäähalle. Samuti on vaja juurde mängijaid, kes oleksid

jäähokiprofid või vähemalt poolprofid. Selleni jõudmisel on vaja koostööpartnereid ja loodetavasti suudame muuta jäähoki seisu Eestis senisest populaarsemaks," sõnas uus peatreener.