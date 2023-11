Hokikoondis alustab Balti karikaturniiri võidumõtetega

Suve lõpus Eesti jäähokikoondise uueks peatreeneriks valitud Petri Skriko sai koos abitreeneritega kahel päeval Tondiraba jäähallis meeskonnaga tutvuda ning teha esimesed ühised jäätreeningud. Nähtuga jäi 61-aastane soomlane rahule.

"Mehed on tulnud siia heas vormis, nagu sportlased, kes on valmis õppima uusi asju ja seda innustunult ja energiliselt: super!" rääkis Skriko ERR-ile.

Skriko soovib, et meeskond mängiks lihtsamat ja paremini organiseeritud meeskondlikku jäähokit. "Et mängitaks enam sellist põhja-lõuna, mitte ida-lääne hokit. Ehk ikka ülespoole," märkis ta.

"Me oleme nüüd paar päeva harjutanud just alustusi, kuidas mängida kesktsoonis kaitses. Et mäng oleks süsteemsem ja ei tuleks olukordi, et anname vastasele liiga lihtsalt ruumi ja väravategemise võimalusi," rääkis ründaja Morten Jürgens.

Koondise viimaste aastate tuumik sai Poola turniiriks kokku. Isiklikus plaanis on kõige silmapaistvam olnud klubihooaja algus Kristjan Kombel, kes juhib üheksa värava ja tosina sööduga Soome esiliiga Mestise punktitabelit.

Balti karikaturniiril Poolas on Eesti vastaseks alates neljapäevast lisaks võõrustajale veel Leedu ja Läti. "Esimene asi on, et saaksime oma mängu ja süsteemi korda. Aga läheme võitma. Ega me kaotuste pärast mängi seda," tõdes Jürgens.