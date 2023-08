Kuressaarele neli väravat löönud Kalju tõusis kolmandaks

Sten Reinkort viis Kadrioru staadionil Kuressaare 12. minutil 1:0 juhtima, aga Tallinna klubi vastas nelja väravaga: 22. minutil viigistas Andre Fortune, 33. minutil viis Promise David kodumeeskonna juhtima. Neli minutit pärast teise poolaja algust lõi Fortune oma teise värava ja viis minutit hiljem vormistas lõppskoori Alex Matthias Tamm.

35 punkti kogunud Kalju tõusis tabelis kolmandaks, nii Kalev, Pärnu kui Paide on kogunud 33 punkti ja neljast viimasest mängust kolm kaotanud Kuressaare on 31 punktiga seitsmes.

Teises pühapäevases mängus leppisid Narva Trans ja Paide Linnameeskond väravateta viiki.

Vaata selle mängu galeriid:

Enne mängu:

Kalju on augustikuus neljast kohtumisest kaks võitnud ja kaks viigistanud. Viimases voorus mängis pealinnaklubi võõrsil Pärnu Vapruse vastu maha eduseisu ja lõpuks leppis 3:3 viigiga. Kuressaare aga alistas kodumurul tabeli tippu kuuluva Tallinna Levadia 2:1.

Mõlemal meeskonnal on võidu korral võimalus kolmandaks tõusta. Hetkel hoiab Kalju 32 punktiga viiendat ja Kuressaare 31 punktiga seitsmendat kohta. Kolmandal real paiknev Tallinna Kalev võitles laupäeval Levadia vastu välja 1:1 viigi, aga edestab Kaljut vaid ühe ja Kuressaaret kahe punktiga.

Tänavustest omavahelistest kohtumistest on mõlemal kirjas üks võit. Saarlased said aprillis koduväljakul 2:0 võidu, nõmmekad olid sama tulemusega juunis võidukad. Sel korral on võõrustaja rollis Kalju.

Enne Kalju - Kuressaare kohtumist lähevad omavahel vastamisi Narva Trans ja Paide Linnameeskond. Avavile kõlab Narva Kreenholmi staadionil kell 17.00.