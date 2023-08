Levadia lasi Flora rõõmuks üleminutitel viigistada

Pärast väravateta avapoolaega viis Felipe Felicio kodumeeskonna 66. minutil juhtima ja seis 1:0 püsis üsna viimaste hetkedeni, mil Kalevi veteranründaja Ats Purje neljandal üleminutil viigistas.

Kuna Flora sai päev varem Harju JK Laagri vastu kolm punkti kätte, jätkab Flora 55 ja Levadia 53 punkti peal.

Kalevil on käsil omalaadne 1:1 seeria - just selle tulemusega on lõppenud viis viimast kohtumist. Aga vähemalt enne pühapäevaseid mänge annab see 33 punktiga tabelis kolmanda koha.

Premium liiga päeva esimeses kohtumises tegid Tartu JK Tammeka ja Pärnu JK Vaprus 0:0 viigi. Vapruse mängija Reimo Madissoo korjas teisel poolajal kaks kollast kaarti ja eemaldati.