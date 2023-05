Prins: oluline oli Pärnusse jalgpallirõõmu tagasi tuua

Peatreenerina kolmel korral Eesti meistriks kroonitud Igor Prins on Pärnus särama löönud koosluse, mis koosneb eranditult vaid noortest mängijatest. Eelmised kaks hooaega kandis Pärnu Vaprus kõrgliigas selget peksupoisi staatust. Selle kõrval näib tänavune edu asjaosaliste jaoks uskumatuna.

"Otseloomulikult oleme üliõnnelikud ja ükskõik, mis meid ees ootab – mitte keegi meilt neid punkte enam käest ei võta. Need on ausalt teenitud punktid. Mis seal ikka, paneme edasi," ütles Prins. "Eks meie mäng ole selline, et mõni mäng on kannatamine, mõni mäng suudame ka korralikult palli vallata. Me ei ole numbrite järgi päris viimased kuskil, et me ainult kaitses mängime ja mingi õnne peal oleme. Eks meil on teatud liikumised ja teatud käigud olemas, millega vastast üllatada. Oluline oli Pärnusse jalgpallirõõmu tagasi tuua ja me oleme õnnestunud."

Pärnust pärit Igor Prins naasis suurest jalgpallist kodulinna 2017. aastal, asudes juhendama Pärnu jalgpalliklubi. Eelmisel aastal langes ta peatreenerina suisa esiliigast välja. Ka isiklikult tähendab kodulinna jalgpalli tänavune edu talle väga palju.

"Kui küsida, miks ja kuidas, siis ongi niimoodi, et me kuidagi saime sellest otsast kinni ja meie mäng õnnestub," mõtiskles Prins. "Meil on hästi mõnus õhkkond, ma ei pea mingis käskivas toonis nendega rääkima. Nad saavad suurepäraselt aru, mis me oleme ja kus me oleme. Ma usun, et see on edu võti praegu, et nad on mõistvad ja nad annavad endast mängus kõik. See ongi meie edu praegu."