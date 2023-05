Igor Prins: võitlusliku punktiga oleme rahul

"Raske mäng, aga arvan, et need kilomeetrid, mis Levadiast rohkem jooksime, oli seda üht punkti väärt," ütles Prins pärast mängu ERR-ile. "Oli tõesti keeruline mäng, üritasime võimalustega olukordi tekitada, aga Levadia palli valdamise vastu pressingut tehes oleks rohkem ära väsinud ja ei oleks lõpus jõudnud nii palju. Poisid üritasid targalt seista ja omal poolel korralikult kaitsetööd teha."

Prins ütles, et Pärnu jääb punktiga rahule, sest mitu mängijat on kas vigastuste või kaartide tõttu väljas. "Punktiga oleme rahul, võitluslik punkt. Aga selge see, meie mäng on palli vallates ja üritades kiireid vasturünnakuid teha," lisas Pärnu peatreener.

Meeskondade eelmine kohtumine lõppes samuti 0:0 viigiga.