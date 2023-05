Levadia ja Vaprus ei suutnud taas väravateta viigist enamat

Levadia alustas mängu mitme ohtliku olukorraga, kuid ei suutnud realiseerida ning klubid läksid poolajale 0:0 viigiseisul.

Poolajal kurtsid mõlema meeskonna esindajad Pärnu Rannastaadioni väljakut. "Mõlemad meeskonnad pusivad väljakuga. Võib-olla ei saa seetõttu kõige paremat jalgpalli mängida," ütles Levadia väravavahtide treener.

Teisel poolajal püsis viigiseis, kuid 77. minutil sai Levadia penalti. Ernest Agyiri tugev löök tabas aga latti ning tablool jäi seis muutuseta. Agyiri sai veel mõned minutid hiljem võimaluse, kuid Vapruse väravavaht Ott Nõmm hoidis Pärnu värava puhtana ning kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Tammeka alistas Kalju, Kalev ja Paide leppisid viigiga

Sportland Arenal peetud mängus läks Nõmme Kalju 26. minutil Alex Matthias Tamme väravast juhtima ning säilitas eduseisu kuni 71. minutini, mil Kevin Mätas Tartu eest viigiväravani jõudis. Kohtumise 89. minutil lõi Kevin Burov Tammeka eest värava ning Tartu klubi pääses võõrsil 2:1 võiduga.

Kolmapäevase mängupäeva teises kohtumises asus Paide Linnameeskond võõrsil 55. minutil Tallinna Kalevi vastu juhtima, kui Robi Saarma penalti realiseeris. 16 minutit hiljem sai hoopis Kalev 11 meetri pealt lüüa ning Tristan Toomas Teeväli tõi tabloole 1:1 viigi, mis püsis kohtumise lõpuni.

14 mänguvooru järel on Eesti jalgpalli kõrgliigas tabeliliider FC Flora 35 punktiga, teisel tabelireal on Tallinna Levadia 31 punktiga. Tallinna Kalev on 24 punktiga kolmas, Pärnu Vaprus jääb neist kahe punkti kaugusele.

Enne mängu:

Kohtumise eel on intriig üleval, sest Vaprust tüürib endine Levadia juhendaja Igor Prins, kelle käe all on klubi hästi esinenud. Levadia praegune peatreener Curro Torres on aga juhendamiskeelu all.

Kui kolmapäevane mäng leiab aset Pärnu Rannastaadionil, siis märtsi alguses oldi vastamisi Sportland Arenal ja selles kohtumises jäid väravad löömata. Mullu võitis Levadia aga kõik neli omavahelist kohtumist, seejuures väravatevahega 18:3.