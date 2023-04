Nõmme Kalju peatreener lahkub kaotuse järel ametist

"Koostöö Kaidoga tema siin veedetud aja jooksul on olnud töine, professionaalne ning üdini positiivne. Oma iseloomult on tegu parimas mõttes tõelise tööloomaga ning kahtlemata ühe Eesti jalgpallimaastiku silmapaistvama treeneriga. Paraku on tippjalgpall spordiala, kus tulemusel on määrav tähtsus ning seetõttu leidsime, et kõigi osapoolte huvides on targem jätkata teises suunas," kommenteeris klubi kodulehel treenerivahetust spordidirektor Argo Arbeiter.

Nõmme Kalju sai nädalavahetusel hooaja esimese kaotuse, jäädes võõrsil 0:2 alla FC Kuressaarele. Liigatabelis on kolm võitu, neli viiki ja ühe kaotuse saanud Kalju neljandal kohal.

Koppel asub nüüd Nõmme jalgpalliklubis treener-konsultandi rolli klubi noorte arendamise poole peal.

"Tahaksin öelda oma tänusõnad klubile, treeneritele ning kõikidele mängijatele, kellega sel perioodil kokku puutusin. Võimalus juhendada professionaalset gruppi mängijaid ühes Eesti suurimas tippklubis on olnud suurepärane kogemus. Minu töö Nõmme Kaljus jätkub, lihtsalt teises vormis," sõnas Koppel.

Klubi esindusmeeskonna juhtohjad võtab üle senine abitreener Nikita Andrejev. Ühtlasi liitub klubi personaliga Artjom Artjunin, kelle ülesandeks saab edaspidi U-21 meeskonna juhendamine ning esinduse abitreeneri roll.

Kalju järgmine mäng toimub laupäeval, kui Sportland Arenal võõrustatakse FCI Levadiat.