Flora sai kindlalt Vaprusest jagu ja jätkab kaotuseta, Kalju alistas Tammeka

Flora kontrollis avapoolaega esimestest minutitest alates. Kohtumise avavärav sündis 19. minutil, kui Erko Jonne Tõugjas realiseeris pealöögiga Flora kaheksanda nurgalöögi. Seitse minutit hiljem suurendas kodumeeskonna eduseisu Aleksandr Šapovalov ja 31. minutil kasvatas Sergei Zenjov vahe kolmeväravaliseks. 37. minutil sahistas Šapovalov teistkordselt Vapruse võrku ja poolajapausile mindi Flora 4:0 juhtimisel.

Teisel poolajal aga rohkem väravaid ei löödud ja kohtumine lõppeski 4:0.

Kuuest mängust viis võitnud ja ühe viiki mänginud Flora tõusis 16 punktiga esikohale, sama palju punkte on ka teisel kohal paikneval Tallinna FCI Levadial.

Kolmandaks kerkis Kalju, alistades võõrsil 2:0 Tartu Tammeka. Kalju eest skoorisid Aleksandr Volkov ja Igor Subbotin. Seejuures Subbotini värava järel kasutati VAR-i, et kontrollida, ega väravasöödu andnud Pavel Marin mänginud käega. Pärast seitsmeminutilist seisakut otsustasid videokohtunikud siiski, et käega mängu polnud ja nii oli ka Subbotini värav määrustepärane.

Kalju on kuue mänguga kogunud 12 punkti ja möödus JK Tallinna Kalevist, kel on kümme punkti. Ühe mängu vähem pidanud Tammeka on kahe punktiga eelviimane ehk üheksas.

Enne mängu:

Viimasel kahel hooajal pole Vaprusel õnnestunud Floralt punkte võtta. Kokku on mängitud seitsmel korral, väravate vahega 30:3 on Flora võitnud kõik kohtumised.

Mullune meistermeeskond püsib Premium liigas viie mängu järel kaotuseta. Flora on võitnud neli ja viigistanud ühe kohtumise ning paikneb tabelis ühe mängu rohkem pidanud Tallinna Levadia järel teisel kohal. Vapruse seniseks saldoks on kaks võitu, kaks viiki ja üks kaotus, millega hoitakse kümne meeskonna konkurentsis viiendat kohta.

Flora ja Vapruse kohtumine algab Sportland Arenal kell 14.30. Mängu peakohtunik on Martti Pukk, abikohtunikud on Egerd Pajustik ja Silver Sepp ning neljas kohtunik on Denis Petrov. Videokohtunikena on ametis Marko Liiva ja Thor Vaas.