Henn: plaan oli 90 minutit väga hästi mängida, õnnestus 45

Kõik neli väravat löödi kohtumise esimesel poolajal. "Plaan oli 90 minutit väga hästi mängida. Õnnestus 45 ja sellest piisas. Plaan ja soov oli ka teisel poolajal jätkata, aga paraku alati ei õnnestu hoida 90 minutit sellist energiat ja keskendumist, kui vahe on ka selline suur," nentis Flora peatreener Jürgen Henn ERR-i jalgpallistuudios. "Mitmed mängijad mängisid väikeste traumadega, nii et ma arvan, et mängiti ka natuke targalt. Oluline on see, et mängisime kaitses korralikult lõpuni, väga palju võimalusi ja lööke ei lasknud Pärnul tekitada. Palliga pool oleks võib-olla võinud olla julgem ja energilisem."

Mängu parimaks valiti Flora eest kaks väravat löönud. Aleksandr Šapovalov. "Arvan, et võin paremini mängida. Mul oli neli võimalust, aga lõin ainult kaks väravat. On vaja rohkem trenni teha, et järgmine kord lööksin neljast neli," sõnas Šapovalov.

Pärnu Vapruse peatreener Igor Prins sõnas, et pani ise esimese poolajaga puusse. "Hoidsin satsi veidi tagasi, et mitte kõrgelt pressingut teha, aga olime ka ise ebakindlad. Oli natuke rabe ja seepärast palle oma väravast välja noppisimegi," arutles ta. "Esimesel poolajal vajusime ühte liini ja korda ei olnud. Keskväljalt loobiti palli kaitsjate selja taha ja olime hädas."

"Esimene poolaeg ei olnud üldse selle moodi, mida teinud oleme. Ega oskused ära ei kao, julgus ja tahtmine peavad säilima. Saimegi mängu tagasi, ehkki ühe värava oleks ju võinud ka ära lüüa," lisas ta. "Praegune etapp – kaheksa päeva ja kolm mängu – on keeruline, aga õnneks on Narvaga kodumäng. Küll me kogume end ja teeme korralikud mängud."