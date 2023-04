Kaupo Kaljuste: Kurbads on finaalseerias soosik ja meie asi on neid üllatada

Eelmisel laupäeval sai HK Kurbads koduhallis esmalt 4:2 võidu, kuid teise mängu võitis HC Panter lisaajal 4:3. Seeria kolmas mäng algab laupäeval, 8. aprillil kell 18.10 ja neljas pühapäeval, 9. aprillil kell 16.10.

"Ees on põnev nädalavahetus. HC Panter mängis koduhallis viimati finaalides 2005. aastal. Kindlasti on eelolev nädalavahetus meeskonnale ja klubile väga tähtis. Oluline on minna vahetus ja mäng korraga ning mitte panna endale peale liigseid pingeid," rääkis HC Panteri treener Kaupo Kaljuste.

"Olen endiselt arvamusel, et Kurbads on selles seerias soosik ja meie asi on neid üllatada. Kaks esimest mängu Riias näitasid, et kui kõik meie mängijad annavad endast 100 protsenti ja täidavad treenerite poolt seatud mänguplaani, siis on meil võimalik nendega võrdselt mängida," lisas Kaljuste, kelle kinnitusel paigaldatakse eelolevateks mängudeks Haabersti halli lisatribüünid, et rohkem huvilisi ära mahutada.

"Magusa võiduga on hea jätkata finaalseeriat kodupubliku ees. Mängutase läheb kindlasti kõvemaks ning pisidetailid mängivad järjest rohkem rolli. Oleme eelolevaks nädalavahetuseks valmistunud juba pikalt ja liigume vahetus korraga meie eesmärgi suunas," märkis HC Panteri kaitsja Silver Kerna.

Juhul kui finaalseeria võitja selgitamiseks läheb vaja viiendat kohtumist, siis mängitakse see laupäeval, 15. aprillil kell 19.30 Riias.

Kõiki finaalmänge on võimalik jälgida otseülekandes OHO TV vahendusel nii eesti- kui venekeelse kommentaariga.