Tallinna Kalev naaseb Pärnust kolme punktiga

Kalev läks 34. minutil Arseni Kovaltšuki väravast 1:0 juhtima ja lõppseisu vormistas 52. minutil penaltist Tristan Toomas Teeväli.

Eelnevas olukorras oli Kevin Aloe (Vaprus) tõuganud oma karistusalas vastase mängijat ja lisaks penaltile määras kohtunik Joonas Jaanovits ka kollase kaardi. See oli Aloele aga teine hoiatus ja Pärnu jäi arvulisse vähemusse.

Kaheväravalises kaotusseisus ja kümnekesi mängides otsis Vaprus kangesti viigiväravat, kuid seda ei sündinud.

Kalev kerkis neljast mängust kogutud seitsme punktiga esikolmiku kannule ehk neljandale kohale. Vaprus on kogunud praeguseks viis silma.

Kell 19.00 algavas kohtumises lähevad vastamisi Tallinna FCI Levadia ja FC Kuressaare.

Enne mängu:

Eelmisel hooajal mängisid Vaprus ja Kalev omavahel neli korda ja kohtumistest kolm võitis Kalev. Tänavu on mõlemad meeskonnad alustanud hooaega edukalt. Vaprusel on kolmest seni peetud mängust kirjas üks võit ja kaks viiki, Kalevi saldoks on võit, viik ja kaotus. Liigatabelis lahutab kahte meeskonda vaid üks punkt.

Pall pannakse Pärnu Rehepapi kunstmuruväljakul mängu kell 14.30. Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, abikohtunikud on Maikel Mikson ja Erkko Liiv ning neljas kohtunik on Paul Kask. Videokohtunikuna on ametis Grigori Ošomkov, abivideokohtunikuna Sander Saga.