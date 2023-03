Välk 494 valitsusaeg lõppes, hokiliiga finaali pääses HC Panter

Eesti klubihokis sai pühapäeval lõpu Tartu Välk 494 neli hooaega kestnud valitsemine. Kolme võiduni peetud poolfinaalseeria neljandaks mänguks oli Tallinna Panter kätte saanud 2:1 üldedu ja nüüd lõpetati seeria 3:1 mänguvõiduga.

Pantrid olid pühapäeval ründealas oluliselt tõhusamad. Nii esimese kui teise kolmandiku alguses õnnestus visata kiire värav. Esimesel kolmandikul oli täpne Andrei Rozinko ja teise perioodi alguses Daniil Fursa.

Teise perioodi keskel kasutasid tartlaste sööduvea ära Kevin Parras ja Niklas Sildre. Panter juhtis pausile minnes 3:0, Villem-Henrik Koitmaa oli selleks ajaks teinud 24 tõrjet.

"Ei alahinnanud vastast mitte sugugi. Ja kõik see töö, millega see võit tuli, see on ikka metsik. Meestele riietusruumis suur kummardus. Lust on väravas seista, kui niimoodi blokitakse viskeid ees," sõnas Koitmaa intervjuus ERR-ile.

Välk pani kõik mängu; vastaste vähemuste ajal võeti väravavaht välja ja kasutati kahemehelist ülekaalu, aga väravani ei jõutud. Küll jäi ette Koitmaa, küll kõlksusid postid. Sihile jõudis kodumeeskond alles seitse ja pool minutit enne lõppu, kui täpne oli Nikita Zantmans. Kohtumise päästmiseks piisavalt aega ei jäänud.

"Me ei realiseerinud oma momente, kuid neid tuli isegi palju. Nende väravavaht mängis hästi ja ei õnnestunud kuidagi," rääkis ERR-ile Välk 494 ründaja Dmitri Kuznetsov. "Ei ole siin midagi rääkida, kui tuled jääle mängima, siis peab niikuinii näitama oma mängu. Siin ei tohi nüüd öelda, et midagi jäi puudu või... Näitasime seda, mida saime. Oleks võinud rohkem anda endast."

"Midagi lihtsat see ei olnud, aga ma arvan, et lihtsalt suures plaanis pikema pingi ja sellise nooruse innuga me nad lõpuks ära võitsime," sõnas Panteri kapten Kevin Parras.

Kolme võiduni peetav finaalseeria HK Kurbadsi ja HC Panteri vahel algab 1. ja 2. aprillil Riias. 8. ja vajadusel 9. aprillil mängitakse Tallinnas ning viies mäng toimuks 15. aprillil uuesti Riias.