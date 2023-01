Zahkna: head seisu hoida on kindlasti raskem kui lõhkuda

"Tundub, et eilne hea sõit ei olnud ühekordne - selle üle on hea meel. Tundub, et kui saab suusa ka toimima, siis midagigi positiivset sõidu poolelt," rõõmustas Zahkna intervjuus ERR-ile.

"Laskmisel algas hästi, nulliga. Hästi tuulevaikne oli kaks esimest tiiru. Teine tiir tegin enda äratõmba, kolmas tiir tuli möödalask kiiruse pärast. Mägedes ma tavaliselt nii kiirelt ei lase. Viimane tiir ju siis väsimusest - see oli pooleldi lohakus. Ei olnud katastroof. Pigem positiivne päev."

Hooaja tähtsaim etteaste ehk MM peetakse veebruari keskpaigas. Kuidas head hoogu hoida? "Head seisu hoida on kindlasti raskem kui lõhkuda. Tean retsepti, kuidas seda ära kaotada," lausus Zahkna.

"Nüüd läheme mägedesse, 1400 meetri kõrgusele. Pigem võtan rahulikult. Olen eelmise generatsiooni sportlastelt, peamiselt [Roland] Lessingult seda nõuannet kuulda võtnud, et ära viimastel nädalatel midagi hullu tee."

"Kui seisund on hea, siis ei tasu seda testida, et saada veel suuremat ampsu," jätkas Zahkna. "Kuna on praegu kontrolli all, siis treeningprotsessi mõttes on hästi lihtne - tee seda, mida oled terve elu teinud. Lihtsalt pöidlad peos hoida ja loota, et loodus vastu ei hakka."