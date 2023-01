Bogdan Vaštšukist sai Frank Liivaku klubikaaslane

27-aastane Vaštšuk sõlmis klubiga kahe aasta pikkuse lepingu võimalusega seda kolmandaks hooajaks pikendada. Vaštšuk mängis viimati Poola kõrgliigas Mieleci Stali eest, kuid Poolas jäi tema mänguaeg osalt vigastuste tõttu väga napiks ning lõpuks pääses Vaštšuk Stali eest platsile kõigest viies liigamängus.

"Olen Bogdanil juba mõnda aega silma peal hoidnud ja mul on väga hea meel, et saime ta lõpuks klubisse tuua. Ta on koondislane ja ründav poolkaitsja, kes tegutseb väga loovalt. Täpselt sellist tüüpi mängijat meil vaja lähebki," kiitis Vaštšuki talenti Roversi peatreener John Russell.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

TRANSFER NEWS



We are delighted to announce the permanent transfer of attacking midfielder Bogdan Vastsuk from Polish top-tier side Stal Mielec on a long-term contract



The Estonian International joined up with his new team-mates today



https://t.co/Rn6UnDb06q