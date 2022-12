Karim Benzema tegi koondisekarjääriga lõpparve

"Ma andsin endast kõik, et olla siin, kus ma täna olen ja ma olen selle üle uhke. Olen kirjutanud oma loo ja meie lugu lõpeb," kirjutas Benzema Twitteris.

J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier !

J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs