Eesti jäähokikoondis kogunes treeninglaagrisse Tallinnas

Eesti jäähokikoondis valmistub Kaunases toimuvaks Balti karikaturniiriks, kus vastased on Läti, Leedu ja Poola. Uue mängijana on Eesti koondises väravavaht Conrad Mölder.

Esmaspäeval kogunes jäähokikoondis ühisesse treeninglaagrisse Tallinnas Tondiraba jäähallis. Meeskonna kandidaatide ringi kuulub üle kahekümne mängija nii välisklubidest kui ka kümmekond Eesti liigast. Olulisi puudujaid on viis.

"Osad mängijad ei saanud klubikohustuste tõttu tulla siia: Vasjonkin ja Kozõrev Ameerikast, Jürgens on Soomes mängimas. Usov ja Appelberg on samuti Rootsis klubisid esindamas. Kahjuks kõik paremad siia ei saanud. Samas annab see võimaluse nooremaid mängijaid näha ja kasutada," ütles koondise treener Kaupo Kaljuste.

Enamus koondisega liitunud mängijatest on viimastel aastatel erinevatel turniiridel ka koondisesärki kandnud. Esmakordselt vastas koondisekutsele jaatavalt 23-aastane väravavaht Conrad Mölder, kes oli varasemalt korduvalt võimalusest loobunud.

"Eelmisel aastal mängis Poola liigas, enne seda Soomes Mestis-liigas. Nüüd otsustas kutsele jaatavalt vastata ja ootame huviga, milleks ta võimeline on," lisas Kaljuste.

"Nüüd ma olen siin ja vaatame, mis tulevik toob ja mis juhtuma hakkab. Ma olen südamega kaasas nüüd siin teemas. Ma arvan, et see annab koondisele palju ja need rahvusvahelised mängud annavad ka mulle palju. Kui hästi läheb, arvan, et ei ole Eesti koondisel kaugel enam see esimese divisjoni A-gruppi jõudmine," ütles Mölder.

Mölder, kes otsib hetkel endale uut koduklubi, oli esimese koondisetreeningu järel igati rahul.

"Täitsa hea mulje jättis, poisid olid valmis ja kiired. Ma olen isegi täitsa üllatunud.

- Tasemest? Kiirusest rohkem. Seda on poistel ja tahet on ka kõvasti," lisas Mölder.

Eesti alustab turniiri Kaunases neljapäeval mänguga Läti liiga koondise vastu, reedel kohtutakse Leedu ja laupäeval Poolaga.