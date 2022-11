Rooba Jyväskylä hooajast: peame õppima võrdseid mänge enda kasuks pöörama

"Kindlasti turniiritabelikoht on ootustest ma ei taha öelda kaugel, aga kindlasti pole see mida me ootame. Arvan, et meekonna kaptenina ma võin julgelt seda öelda, et meie areng mängupildi poolest ja meeskonna näol alates augusti algusest, kui me meeskonnaga hakkasime koos treenima, kuni siis siia punkti, kus me praegu oleme jõudnud, on olnud tohutu. Peame õppima tihedaid ja hästi võrdseid mänge enda kasuks pöörama. Võitmine ei juhtu nipsust, võitma peab õppima," kommenteeris Robert Rooba Jyväskylä rasket hooaega.

Rooba ise pole käimasoleval hooajal nii palju väravaid visanud, kui aastatel 2020-2021, kui ta viskas klubi eest 59 mänguga 30 väravat.

"Spordis käibki nii, et väga kõrgel tasemel on tihtipeale selline üles-alla minek. Ainult maailma kõige paremad on need, kes suudavad hoida sellist taset, et suudavad igal hooajal lüüa täiesti maksimumid ja võita punktitabeleid. Kindlasti ei ole ma halvem mängija, kui ma olin eelmisel korral Jyväskyläs ja lõin need 30 väravat. Kindlasti on muutunud natuke mu enda roll, võrreldes sellega, mis oli siis, kui ma viimati olin selles meeskonnas ja see on mingil määral vähendanud minu mängija väravate saldot. Tuleb teha omad järeldused ja arvan, et need väravad tulevad," lisas Rooba.

Uuel nädalal koguneb ka Eesti jäähokikoondis, et osaleda Balti karikaturniiril Kaunases.

"Kevadel on meil tähtis kodune MM-turniir, on hea saada ühiseid kogemusi ja lihvida taktikalisi nüansse paremaks kevadise turniiri jaoks," kommenteeris Rooba.