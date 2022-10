Eesti kaotas kodus Islandile tosina väravaga

Eesti asus mängu alguses juhtima 3:1 ja 4:2, aga seejärel haaras ohjad Island ning asus omakorda peale 10:6, 12:7 ja 18:10. Avapoolaeg võideti 20:13.

Teisel poolajal sai Eesti korraks vahe kuuele väravale (18:24), aga lähemale enam ei jõutud. Island kasvatas edu enam kui kümnele tabamusele ja võitis 37:25.

Karl Toom viskas Eesti kasuks seitse ja Mihkel Lõpp viis väravat, külaliste resultatiivseim oli 11 tabamusega Bjarki Mar Elisson.

Eesti jätkab valiksarja nulli peal, kuna esimeses voorus kaotati võõrsil Tšehhile 23:31. Järgmised mängud peetakse märtsis Iisraeliga.

Enne mängu:

Eesti meeste käsipallikoondis jätkab laupäeva õhtul Kalevi Spordihallis Euroopa meistrivõistluste valikturniiri, kui võõrustatakse Islandit.

"Meie vastu astub tõeline maailmaklassi võistkond. Iga päev sellisel tasemel tiimi meie kodumaal ei näe ning juba see on väärt kohapeal vaatamist," rõhusid Kaspar Lees, Vahur Oolup ja David Mamporia Islandi kvaliteedile. Armis Priskus ja Hendrik Koks keskendusid pigem oma tiimile: "Kui Eesti koondis tuleb väljakule, siis peaks ikka omadele kaasa elama just spordihallis." Andris Celminš võttis asja kokku järgmiselt: "Meil on vaja, et võimalikult paljud inimesed, mitte ainult ei istu Kalevis, vaid ka elavad meile häälekalt kaasa ja annavad meile selle läbi lisaenergiat."

Eesti meeste käsipallikoondis EM-valiktsüklis:

Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Karl Toom (Al Sulaibikhat), Markus Viitkar (HIF Karlskrona), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Jürgen Rooba, Henri Sillaste, Alfred Timmo, Andris Celminš (Põlva Serviti), Rasmus Ots, Hendrik Koks, Ott Varik (kõik Viljandi HC), Armis Priskus (Mistra), David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kaspar Lees, Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (kõik SK Tapa/N.R Energy) ja Mihkel Lõpp (EHV AUE)

Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeudid Margus Parts ja Allar Lamp, delegatsioonijuht Priit Allikivi.