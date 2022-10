Käsipallikoondis loodab ülitugevalt vastaselt nii mõndagi õppida

Valiksari algas Eesti jaoks kolmapäeval Ostravas kaheksaväravalise kaotusega Tšehhi tiimilt. Pikalt kaotuse üle juurelda pole võimalik, sest juba laupäeval ootab ees uus ja veelgi kõvem vastane, Island. Tšehhi mängust on õppida omajagu.

"Neid parandamiskohti on mitmel rindel," kinnitas ERR-ile koondise väravavaht Rasmus Ots. "Meil on kaitse poole pealt kindlasti juurde panna, meil on rünnaku poole pealt juurde panna, tabavusprotsenti saame reguleerida veelgi ja eks nende tugevat vastu ongi - tuleb see mäng saada võimalikult ideaalilähedaseks, et sa üldse mängus püsid nendega."

Koondise peatreeneri sõnul annab Island suurepärase võimaluse kohtuda meeskonnaga, kellest tema sõnul Eestilgi malli võtta tasuks.

"Island on meile suurepärane eeskuju, sest neil on samuti noored mängijad ja meiegi tahaksime nende moodi mängida," tõdes Thomas Sivertsson. "Õieti ütlesin just praegu ka mängijatele, et paljud meie liikumised on Islandiga samasugused ning ka meie tahaksime kaitses samamoodi töötada. Meie jaoks on see suurepärane võimalus õppida. Mõnikord võivad õpilased nii õpetajast paremakski saada."

Peatreeneri sõnul mängib Island tarka käsipalli ja eksib harva. Nende tugevad ja võimsad mängijad pallivad maailma tippklubides. Tema sõnum Eesti mängijatele on aga julgemalt ja enesekindlamalt esineda.

"Nad on ikkagi tipud, kõik on kaliibriga mängijad, võimsad, suured, kiired, ka parimas mängijaeas. Meie vastu tuleb ikkagi tippude tipp. Kui me kaitses hästi mängime, siis ei ole raske. Poisid peavad kaitses pingutama ja siis on ka mul lihtsam," mõtiskles oma tööpäeva üle Ots.

