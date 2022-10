Käsipallikoondise kapten EM-valiksarjast: enda šansse ei tohi iial maha kanda

EM-valikturniiril moodustavad 32 võistkonda kaheksa neljaliikmelist alagruppi. Koha finaalturniiril kindlustavad iga neliku kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda. Eesti rahvuskoondise vastasteks on 3. alagrupis Island, Tšehhi ja Iisrael.

Järgmise nädala kolmapäeval kohtub Eesti võõrsil Tšehhiga ja laupäeval Kalevi spordihallis Islandiga. "Koondisesse tulen alati ootuse ja lootusega. Kuigi esimeses aknas on kaks äärmiselt rasket mängu, ei tohi enda šansse iial maha kanda. Tšehhi, kes on viimastel aastatel Euroopa mõistes tõusnud järjest kõvemaks meeskonnaks, on võõrsil väga kõva pähkel. Islandi tase on aga selline, et pole väga vahet, kas mängid kodus või võõrsil," hindas Johannson vastaseid.

Eesti koondisel on selles tsüklis kasutada pea kõik mehed. Eriti kõva on joonemängijate positsioon, kus Eestil on kasutada kolm välisliigades pallivat mängijat. "Hea meel on tõdeda, et kui paremsisemise positsioon välja jätta, saame kasutada parimaid mehi. Vaatamata sellele, kes rivis on või ei ole, läheme meie alati endast parimat anda. Tõesti tahaks, et järgmine nädal saame Kalevi Spordihallis mängida täismaja ees. Kuigi asjad on kallid, siis ehk inimesed jätavad paar ringi pesu pesemata ja tulevad selle asemel saali käsipalli nautima ning meile kaasa elama," ütles koondise kapten.

Johannson mängib mitmendat hooaega Rumeenias Bukaresti Steauas, ent tänavune hooaeg pole liiga edukalt alanud. Meistriliigas on võetud mitmeid nappe kaotusi ning eurosarjas jäädi kahe mängu kokkuvõttes kahe punktiga alla Ungari klubile Ferencvaros.

"Käsipalliaasta algus on läinud konarlikult, kindlasti alla ootuste. Meeskond on esinenud ebastabiilselt ja oma rütmi leidnud ei ole. Eriti lonkab rünnaku pool, kaitses on asjad paremad," analüüsis Johannson. "Väike lootus on, et Euroliiga kogemus meid aitas, sest näitasime tunni ja 45 minutit suurepärast minekut. Eilse (teisipäevase - toim) kohtumise lõpp lagunes täiesti, kui vastane viimases hädas kaitseformaati muutis," ütles Rumeenias juba kaheteistkümnendat hooaega alustanud eestlane.

"Ungarlased olid täiesti mängitavad, mida näitas ka kohtumise seis enne viimast veerandtundi. Lõpuks nad tapsid meid oma füüsilisuse ja kiirrünnakutega. Kahju on sellest, et selle matši võidu korral oleks me saanud osaleda eurosarja alagrupiturniiriril. See oleks olnud lahe kogemus. Aga ega midagi kadunud ei ole ning loodetavasti saame oma asja pärast koondisepausilt tagasitulekut kenasti käima. Tuleviku koha pealt ütleksin nii palju, et selle hooajaga väliskarjäär ilmselt lõpeb," avaldas Johannson.

Eesti koondise EM-valiksarja mängud:

12.10 kell 19.10 Tšehhi - Eesti (Tšehhis)

15.10 kell 19.10 Eesti - Island (Kalevi Spordihallis)

Eesti meeste käsipallikoondis algavaks tsükliks:

Martin Johannson (Bukaresti Steaua)

Karl Toom (Al Sulaibikhat)

Markus Viitkar (HIF Karlskrona)

Armi Pärt (Helsingi Dicken)

Jürgen Rooba, Henri Sillaste, Alfred Timmo, Andris Celminš (kõik Põlva Serviti)

Rasmus Ots, Hendrik Koks, Ott Varik (kõik Viljandi HC)

Armis Priskus (Mistra)

David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper)

Kaspar Lees, Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (kõik SK Tapa/N.R Energy)

Mihkel Lõpp (EHV AUE)

Mait Patrail (ASV Hamm-Westfalen)

Peatreener: Thomas Sivertsson

Treenerid: Martin Noodla ja Janne Ekman

Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp

Delegatsioonijuht: Priit Allikivi