Sivertsson: seisime tõeliselt hea ja tugeva meeskonna vastu hästi

"Uhke poiste üle, uhke ja õnnelik esituse üle. Me seisime tõeliselt hea ja tugeva meeskonna vastu hästi. Üheksa meetri positsioonil oleme väga noored ja kogenematud," lausus Sivertsson ERR-ile.

"Hispaania treeneri all mängisid nad pisut Hispaania stiilis. Kõrge kaitse, mis tegi asja keeruliseks. Loomulikult oli meil võimalusi, aga nende väravavaht tegi samuti suurepärase mängu."

Johannson kiitis koondise võitlusvaimu. "Võitluslikkusega jään rahule. Tõsi on, et Tšehhi on kõvem koondis. Meil poisid on väiksemad, ei ole nii palju võimsust. Tšehhi koondis on väga hästi ette valmistatud," ütles ta.

Kapteni sõnul eksis Eesti koondis teisel poolajal ülekaalu situatsioonides ja see jääb pisut kripeldama. "Sealt keris vahe suureks, aga võitlesime ja see on minu meelest kõige tähtsam."