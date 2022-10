Tšehhi peatreener enne mängu Eestiga: loodetavasti on hall puupüsti täis

Sel nädalal koguneb Eesti meeste käsipallikoondis, et valmistuda kohtumisteks 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiril. Meie rahvuskoondise vastasteks on kolmandas alagrupis Island, Tšehhi ja Iisrael. Eestlaste esimene kohtumine toimub juba kolmapäeval võõrsil Tšehhiga.

Tšehhi koondise eesotsas seisev Xavi Sabate juhendab ka Poola tippklubi Wisla Plocki. Mees jõudis Ungari klubi Vezpremi lootsina Euroopa klubikäsipalli tipu lävele, kui Meistrite liiga finaalis alistuti 2016. aastal ühes ajaloo põnevaimas mängus Kielcele karistusvisete järel 38:39.

Lisaks saavutas hispaanlane ungarlaste treenerina 2017. aasta maailmameistrivõistlustel seitsmenda koha. "Enesekindluse tõstmiseks tuleb kvalifikatsiooni teekonda alati hästi alustada. Kodus mängides on fännide toetus väga tähtis. Loodetavasti on hall puupüsti täis pakitud ning saame kuuekümne minuti möödudes võitu Eesti üle koos tähistada. Meie kindel ülesanne on grupist finaalturniirile pääseda," vaatas alates selle aasta veebruarist Tšehhi koondist juhtiv treener pressiteates ette tulevale mängule.

Kuigi Tšehhi viimaste aastate üks suuremaid staare Ondrej Zdrahala (2018. aasta EM-il vedas mees turniiri resultatiivseima pallurina oma riigi kuuendale kohale - toim.) on ketsid varna tõmmanud ja esineb uues rollis riigi Käsipalliliidu presidendina, leidub kõvasid nimesid nimekirjas siiski.

Väravavaht Tomaš Mrkva teeb tõrjeid Saksamaa tippklubis THW Kiel. Sama riigi esiliigas palliv Jakub Hrstka on kuues kohtumises juba 33 tabamust kirja saanud. Paremsisemise kohta täitev Tomaš Piroch viskab väravaid Meistrite liigas Wisla Plocki eest. "Meie vastased selles "aknas" (Eesti ja Iisrael - toim.) on paberil nõrgemad, kuid kedagi alahinnata ei saa. Valmistume matšideks täieliku tõsidusega. Loodetavasti suudame fännide abiga punktid koju jätta," rääkis Piroch.

2018. aastal tulid Tšehhid Euroopa meistrivõistlustel kuuendaks ja tänavu jäid napilt veerandfinaalidest välja, kui alistuti viimasel sekundil hilisemale võitjale, Rootsile. Viimati mängiti aprillis maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonis Põhja-Makedooniaga, kus kahe mängu kokkuvõttes jäädi kahe väravaga alla.

Omavahelistest võitlustest Eestiga on kolmapäevasel vastasel ette näidata kaks võitu: 2006. aastal alistati eestlased 28:23 ja 33:22. Tol korral olid Eesti praegusest koosseisus vaid Mait Patrail ja abitreener Martin Noodla, kes 16 aastat tagasi jooksis veel platsil.

Eesti ja Tšehhi lähevad omavahel vastamisi kolmapäeval. Eesti aja järgi kell 19.10 algav kohtumine on nähtav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.