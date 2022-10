Käsipallikoondise mängujuht: tahtmisest puudu ei jää

Eesti rahvuskoondise vastasteks on 3. alagrupis Island, Tšehhi ja Iisrael. Koha finaalturniiril kindlustavad iga neliku kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda. "Positiivse poole pealt tuleb öelda, et tahtmist oli meestes kõvasti. Meie tiim on aga veel noor ning vahel tuleb liiga palju vigu sisse. Aga vaatamata seisule, me ei löönud kartma. Meeskonna sisekliima on hea ning kuigi vanusevahed on suured, siis saame üksteisega läbi ja toetame tiimikaaslaseid," rääkis Timmo mängust Tšehhiga.

Kuigi Tšehhi meedias tõdeti enne kohtumist, et Eesti kindlasti alahinnata ei saa, sest meie riigi mängijad on mänginud Saksamaa tippklubidest, siis peeti võitu siiski kohustuslikuks. "Meie poolt olid väga eriilmelised poolajad. Esimesel perioodil olime liiga passiivsed, kuid siis suutsime oma esitust paranda ja teised 30 minutit näitasime juba fantastilist sooritust. Sundisime vastased eksima ning väravavahid tegid võimsaid tõrjeid," kommenteeris tšehhide nimekas treener Xavi Sabate pärast matši pressiteates.

Eesti alagrupikaaslased Island ja Iisrael kohtusid kolmapäeval esimese koduväljakul ning võõrustajad vastastele palju võimalusi ei jätnud. Islandlased võtsid lõpuks veenva 36:21 võidu. Juba laupäeval lähevad eestlased just nendega vastamisi Kalevi spordihallis. "Nädalavahetuse kohtumine saab kindlasti huvitav olema. Meie vastu astuvad maailma täielikud tipud. Peame oma pallikaotuste arvu võimalikult madalale tooma ja kaitses kõvasti juurde panema. Island on vastasel juhul võimeline kõik meie eksimused valusalt karistama," analüüsis kahe hooaja vahel Norrast tagasi Põlva Servitisse siirdunud Timmo.

Eesti lähinaabritest alustasid soomlased oma tsüklit kaotusega Serbiale 24:34. Soomel on alagrupis väga kõva pähkel pureda, kui lisaks eelmainituile kuuluvad sinna veel Norra ja Slovakkia, kes ka reedel omavahel võitlevad. Leedu pidi omakorda tunnistama Ungari 36:23 paremust. Nendel seisavad teel EM-ile veel ees Šveits ja Gruusia. Neljapäeva õhtul kohtuvad lätlased Prantsusmaaga ning põnevatest matšidest võib veel esile tuua Portugali ja Türgi vastasseisu.

Juba laupäeval ootab Eesti koondis kõiki kaasa elama Kalevi Spordihalli, kui kell 19.10 minnakse vastamisi maailma tippu kuuluva Islandi koondisega.