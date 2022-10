Sivertsson Tšehhiga mängu eel: neil jagub häid mehi igale positsioonile

Pärast esmaspäevast reisipäeva tegi Eesti koondis teisipäeval esimesed kaks trenni käsipalliväljakuks ümber kohandatud Ostrava jäähallis. Tavapärastest mängijatest jäävad traumaga kõrvale Mait Patrail ja Karl Roosna, haiguse tõttu on eemal Andris Celmins ja klubikohustustega on hõivatud Jaapanis mängiv Dener Jaanimaa.

"Nagu alati, peame oma tugevustele rõhuma ja katsuma üles leida vastaste nõrgad kohad, kui neid Tšehhi ja Islandi sugustel meeskondadel üldse on," rääkis ERR-ile koondise peatreener Thomas Sivertsson. "Püüame pisut teistmoodi läheneda. 7 vs 6 taktika on alati väiksemate meeskondade arsenalis, katsume seda targalt kasutada."

Viimastel aastatel eestlaste põhiväravakütiks tõusnud Karl Toom mängib sellest hooajast uues eksootilises klubis. Pärast viit Saksamaal ja üht Rootsis veedetud aastat otsis koondise vasaksisemine ellu uut põnevat väljakutset, tegi seetõttu huvitava pöörde ja suundus aastaks mängima Kuveidi klubisse Al-Sulaibikhat.

"Ma olen seal juba kuu aega olnud, mitte küll väga pikalt, aga hooaeg ei ole veel alanud. Oleme paar sõpruskohtumist juba pidanud ja minu jaoks muidugi täiesti uus keskkond, täiesti uus kliima ka, aga eks vaatab. Siiamaani on väga huvitav olnud ja eks näha ole, mis saab," sõnas Toom.

Tšehhi koondis jõudis 2018. aasta EM-il kuue hulka, tänavu jäädi heitluses veerandfinaalikoha pärast lõpusekundeil alla hilisemale võitjale Rootsile. Sivertssoni sõnul Eestil lihtsat mängu kindlasti oodata ei ole.

"Neil jagub häid mängijaid igale positsioonile, väga kõrgel tasemel on neil paremsisemine, pikakasvuline väravakütt, kes mängib suurepäraselt. Kõik paremakäelised pallurid on neil tugevad ja füüsilised," kinnitas Sivertsson. "Väga hea meeskond; nad olid tõesti nelja sekundi kaugusel, et lülitada EM-il konkurentsist Rootsi, kes hiljem võitis. Me teame, et neil on väga-väga hea tiim. Aga selline on käsipall. Platsile läheme ikka alati võidumõtetega, kuigi seekordne vastane on väga kõva."

Tšehhi ja Eesti vahelisest EM-valikmängust näeb kolmapäeval otsepilti ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, ülekanne algab kell 19.