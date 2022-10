Eesti käsipallikoondis valmistub kohtumiseks olümpiahõbedaga

Järgmine EM-finaalturniir peetakse 2024. aasta jaanuaris Saksamaal ja sinna pääseb 24 meeskonda. Neli rahvuskoondist said otsepääsme – korraldajamaa ning jaanuaris lõppenud EM-i esikolmik ehk Rootsi, Hispaania ja Taani. Ülejäänud 20 kohta täidetakse järgmisel nädalal algava valikturniiri abil.

Koha finaalturniiril kindlustavad iga neliku kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda. Meie rahvuskoondise vastasteks on kolmandas alagrupis Island, Tšehhi ja Iisrael. Järgneval nädala kohtuvad eestlased kolmapäeval võõrsil Tšehhi ja laupäeval Kalevi spordihallis Islandiga.

Puudu on meie kaks vasakukäelist pommitajat, Karl Roosna ja Dener Jaanimaa. "Loomulikult tuleb rahvuskoondise treenerina alati arvestada sellega, et mõned pallurid on puudu. Kui suurtel riikidel on alati varust sama hea mees võtta, siis väikestel maadel on seis keerulisem. Suurim probleem on meil just paremsisemise koha peal, kus Roosna on vigastatud ja Jaanimaa seotud klubikohustustega Jaapanis. Õnneks on meil see-eest kogenud joone- ja tagamängijate liin," alustas Eesti koondise rootslasest peatreener Thomas Sivertsson.

Tšehhi oli eelmistel Euroopa meistrivõistlustel sekundite kaugusel veerandfinaali kohast hilisema tšempioni Rootsi vastu. "Tegemist on väga kõva vastasega, kelle vastu on mul suur austus. Võõrsil sellisel tasemel tiimi vastu saab kindlasti raske olema. Samas meie saame mängida pingevabalt ning lähme siiski igat kohtumist võitma," jätkas juhendaja. Eesti koondis on varasemalt kolmapäevase vastasega kohtunud kahel korral ning mõlemad matšid lõppesid meile kaotusega.

Laupäeval Eestisse sõitev Island kuulub käsipallimaailma absoluutsesse tippu. 2008. aastal olümpial hõbedale tulnud ning eelmiste Euroopa meistrivõistluste kuues tiim kubiseb ala suurtest tähtedest. "Skandinaavlased kuuluvad eesotsas Aron Palmarssoniga kindlasti meie kontinendi viie parima riigi hulka. Neil on võtta kvaliteeti igale positsioonile. Meie kavatseme siiski kodupubliku ees kõva võitlust näidata ning endist parima anda," vaatas Sivertsson ette laupäevasele vastasele.

EM-valikturniiri kohtumised peetakse kahe kaupa kolmes nii-öelda aknas: tuleval nädalal ning järgmise aasta märtsi algul ja aprilli lõpul. Viimaseks mängupäevaks on 30. aprill 2023. "Euroopa meistrivõistlustel osalevate tiimide arvu suurendamine annab ka väiksematele riikidele võimaluse suurturniirile pääseda. Mängud Austria ning Bosnia ja Hertsegoviinaga näitasid, et oleme võimelised häid esitusi tegema. Iisrael on meie tasemel võistkond ning ka kõikides teistes mängudes peame kõvasti võitlema, kuna iga punkt võib meid viia sammukese lähemale Euroopa meistrivõistlustele," lõpetas ise mängijana 1996. ja 2000. aastal olümpiahõbeda võitnud peatreener.

Eesti meeste käsipallikoondis algavaks tsükliks: Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Karl Toom (Al Sulaibikhat), Markus Viitkar (HIF Karlskrona), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Jürgen Rooba, Henri Sillaste, Alfred Timmo, Andris Celminš (Põlva Serviti), Rasmus Ots, Hendrik Koks, Ott Varik (kõik Viljandi HC), Armis Priskus (Mistra), David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kaspar Lees, Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (kõik SK Tapa/N.R Energy), Mihkel Lõpp (EHV AUE) ja Mait Patrail (ASV Hamm-Westfalen).

Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeudid Margus Parts ja Allar Lamp, delegatsioonijuht Priit Allikivi.