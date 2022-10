Neidude U-17 jalgpallikoondis kaotas tugevale Inglismaale

Eesti koondis näitas juba mängu esimestest minutitest kaitsetegevuses head distsipliini ning igapäevaselt nimekates klubides tegutsevad inglannad jäeti pikaks ajaks tühjade pihkudega. Sinisärkidel avanes avapoolajal suurepärane võimalus juhtvärava löömiseks, kui vastase kaitseliini tagant pääses pika palli järel väravavahiga silmitsi Vanessa Grutop, ent paraku lendas löök veidi üle raamide. Mitmetel kordadel näitas säravaid tõrjeid Eesti puurilukk Katarina Elisabeth Käpa. Inglaste 44. minuti rünnaku lõpetas aga Ava Baker võimsa löögiga, mis jäi Käpale püüdmatuks ning vaheajapausile mindi külaliste üheväravalises eduseisus, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

Vaatamata inglaste katsetele Eesti kaitset murda, säilitasid sinisärgid külma närvi ning ka ise otsiti aktiivselt võimalust viigivärava löömiseks. Survele peeti vastu lõpuminutiteni, mil inglastel õnnestus lühikese vahega realiseerida kaks rünnakut. Vaatamata 0:3 kaotusseisule andsid eestlannad täna tugevale vastasele igati väärika lahingu.

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on küll kaotus tõsiasi ja eksimusi tehti palju, ent endale püsitatud eesmärkidega saadi suures pildis hästi hakkama. "Hästi olid täna väga paljud asjad. Vastaste esimene värav oli meie enda eksimus, mida oleksime suutnud palli konkreetsematesse tsoonidesse mängides vältida. Väga paljud asjad ongi meie enda kontrolli all ja seda said mängijad täna lõpuks ise tunda," rääkis Ševoldajeva.

Kaptenipaela kandnud Anna Mariin Juksari sõnul oli igapäevaselt tippklubides mängivate pallurite vastu saada raske, ent võistkonnana suudeti end maa peal hoida. "Väga lahe, et noored tüdrukud nii kõrgel tasemel mängivad. Meil on veel pikk maa minna, aga see oli kindlasti väga hea ettevalmistus maikuus toimuvaks finaalturniiriks," rääkis Juksar.

Neljapäeval, 13. oktoobril ootab koondist ees valikturniiri viimane kohtumine, kus minnakse vastamisi Ukrainaga, kellel on samuti punktiarve avamata. A-tugevusgrupis püsimiseks vajab Eesti neljaliikmelises alagrupis vähemalt kolmandat kohta.